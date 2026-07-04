Scaloni: "Hubiera sido una locura perder, pero esto es el fútbol"

Lionel Scaloni, Argentina, Mundial 2026 - Jose Breton / AFP7 / Europa Press

MADRID, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional de Argentina, Lionel Scaloni, valoró la capacidad de reacción de su equipo a los golpes que sufrió de Cabo Verde este viernes para sacar adelante el billete a octavos de final del Mundial 2026, contento con la actitud en el duelo del Hard Rock Stadium de Miami que se decidió en la prórroga.

"Nosotros somos Argentina. ¿Qué significa ser Argentina? Es esto. En lo bueno y en lo malo. Sufrir, no dar una por perdida, yo no sé si Cabo Verde es una buena selección, pero seguramente han dado el 200%. Sin duda. Y eso hoy en el fútbol es un montón, equipara un montón", dijo en rueda de prensa tras el 3-2.

"Hay muchas cosas para ver, incluso cuando se gana bien, hay cosas para corregir. Pero la responsabilidad a este equipo es difícil que le pese. Podemos debatir si juega bien o mal, no se puede jugar siempre bien tampoco. El rival te juega, te pone en aprietos, eso está bueno saberlo y sobre todo ganando, porque te da tiempo a corregirlo", añadió.

Aún en el césped, Scaloni fue preguntado por sus 100 partidos al frente de la albiceleste y confesó que "hubiera sido una locura perder", "esto es fútbol", aunque después comentó en la rueda de prensa la importancia del encuentro contra Cabo Verde. "De los 100 este es el que más me ha marcado como entrenador, porque es en un Mundial, pasaron cosas en el partido, no digo no sean normales, pero hay que reponerse. Es un partido que me va a ayudar como entrenador. Justo el número 100 y ganando es mejor, si hubiéramos perdido sería una estadística triste", confesó.

El preparador de Argentina quiso insistir en el no rendirse de su equipo. "Lo mejor que tiene el equipo es que sigue, después se puede valorar si bien o mal. Si lo haces bien o mal hay muchos condicionantes. La primera la cancha, es un césped muy extraño, que no es una excusa, la pelota no corría, no encuentras ese pase. El equipo siempre intentó, llevó la iniciativa", afirmó.

"Hemos hecho gol de balón parado que es importante, es una cosa a destacar. La muestra de carácter el equipo siempre la da. Los últimos minutos del alargue, sin cambios, jugadores acalambrados, hay que defenderse como gato panza arriba", añadió.

"¿Se acuerdan cuando ayer me preguntaban que íbamos por la parte buena del cuadro? Espero que ahora se den cuenta que no hay rival fácil. Felicitaciones a Cabo Verde. Sabíamos que iba a ser un rival duro. El partido se dio, se sufrió demasiado. Merecíamos haber ganado pero no quita que el rival nos puso las cosas difíciles. Lo negativo lo hablaré con ellos pero destacamos lo positivo, este equipo no baja nunca los brazos. Recibimos los golpes en momentos puntuales, que te achican, y fuimos a por el partido", terminó.