Jon Rahm busca resurgir en The Open y alargar el momento deportivo español

El vasco encabeza una amplia representación española de siete golfistas en el último 'major' del año



MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El golfista español Jon Rahm confía en acercarse a su mejor versión esta semana en la 153ª edición del Abierto Británico, que se celebra desde este jueves y hasta el domingo en el Royal Troon Golf Club (Escocia), donde estará acompañado de otros seis golfistas españoles, además del resto de los mejores del mundo.

Rahm no saborea la victoria desde su triunfo en el Masters el año pasado, cuando encarriló un arranque espectacular de triunfos, con cuatro victorias en los primeros meses de la temporada. Sin embargo, el juego del de Barrika, campeón en 2021 del US Open, su primer 'Grand Slam', fue perdiendo enteros y su marcha al LIV Golf saudí en diciembre no le ha dado de momento victorias.

El exnúmero uno del mundo confía en que eso cambie en The Open, último 'major' del curso que no gana un golfista español desde que Severiano Ballesteros lo hizo en 1988. Rahm confesó este martes que, después de ver a Carlos Alcaraz y a la selección española de fútbol triunfar en Wimbledon y la EURO 2024 el domingo, los "dioses del deporte" quizá "estén del lado de España" todavía esta semana.

El de Barrika estuvo la pasada en el LIV Golf de Andalucía en el RC de Valderrama, donde se impuso Sergio García, quien no formará parte de la amplia 'Armada' en el campo escocés. Junto a Rahm, estarán en el Royal Troon Golf Club el también olímpico David Puig, Nacho Elvira, Ángel Hidalgo, Jorge Campillo y los amateurs madrileños Luis Masaveu -que llevará en la bolsa a un profesional de la experiencia de Gonzalo Fernández-Castaño- y Jaime Montojo.

Rahm, segundo el año pasado y que compartirá las primeras rondas con el inglés Tommy Fleetwood y el escocés Robert Macintyre, reciente campeón del Abierto de su país, llega con las mismas ganas de resarcirse que un Rory McIlroy, en mejor forma de juego, que tiró la opción de ser campeón del US Open hace un mes, en un desastroso desenlace en Pinehurst.

El norirlandés reapareció la pasada semana en el Renaissance Club con un 'Top 5' y tratará de desquitarse cuanto antes de ese aciago desenlace en la anterior cita con los 'grandes', que bien pudo cortar su sequía de diez años sin ganar uno. Muy favorito vuelve a ser el número uno, el estadounidense Scottie Scheffler, que lleva seis torneos ganados en lo que va de año.

Por otro lado, el British volverá a disfrutar de Tiger Woods. El campeón de 15 'majors' no quiere ni oír hablar de su retirada a pesar de que no logra el físico necesario para competir, desde su grave accidente de tráfico en febrero de 2021. El 'Tigre' dice que sale a los campos sólo porque piensa que puede ganar y por primera vez desde 2019 habrá jugado los cuatro 'grandes', aunque el tiempo escocés puede hacerle sufrir un poco más si cabe.