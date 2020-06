Marta Figueras-Dotti: "El LET no peligra, se refuerza para volver por la puerta grande"

MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Ladies European Tour de golf, la española Marta Figueras-Dotti, tiene claro que el circuito femenino "no peligra" y que "volverá por la puerta grande", pese a los problemas que está trayendo consigo el parón por la pandemia del coronavirus.

"El Ladies European Tour no peligra. Estamos muy enfocados en la temporada 2021 porque es lo más prudente, pero sin restar importancia a todo lo que podamos competir este año 2020 que se nos ha puesto patas arriba. Estamos trabajando duro para que no sea un año en blanco", expresó Marta Figueras-Dotti en declaraciones facilitadas este lunes por su departamento de comunicación.

La exjugadora pidió "pensar en positivo" y remarcó que "aunque los rankings no se vayan a modificar porque no habrá posibilidad de cumplir los 20 torneos necesarios para la 'Race to Costa del Sol', todo lo que se pueda competir será algo ganado".

"Es una lástima, la verdad, porque empezábamos el año con muchísima ilusión, ganas y nuevos proyectos que no se han podido llevar a cabo, pero eso no quiere decir que se vengan abajo. Todo el 'board', con Alexandra Armas en cabeza, estamos trabajando para presentar un 2021 más reforzado que en los últimos tiempos", añadió.

Figueras-Dotti indicó que la "máxima preocupación" del LET es la "seguridad, por encima de todo" de las jugadoras y aseguró que son "muy conscientes de las complicaciones de viajar de un país a otro y sus dificultades personales".

La presidenta del circuito femenino, que apuntó que consideran "ofrecer un préstamo a las jugadoras que lo necesiten", espera que, "en principio", reanuden la temporada a mediados de agosto (13-16) con el Open de Escocia. "Esperamos que para entonces la situación esté más tranquila y todas podamos movernos por Europa con tranquilidad y seguridad", subrayó, aclarando que las series para acceder al LET empezarán "en Suecia del 20 al 22 de agosto".

La española celebró "la respuesta muy positiva" de todas las partes implicadas y su "compresión total" y deseo de "seguir adelante". "Nadie se ha echado atrás y todos trabajamos conjuntamente para un futuro lo cual es muy de agradecer por su parte, porque al final todos estamos pasando por situaciones complicadísimas", admitió.

"Estamos trabajando muy duro para que el 2021 sea la mejor temporada de los últimos años. Este era realmente el objetivo desde el comienzo de la temporada, que empezó con una alegría e ilusión que se vio frenada por esta pandemia, pero hay que reavivarla para el próximo año. El LET no corre ningún peligro y, día a día se está reforzando para volver por la puerta grande", sentenció Figueras-Dotti.