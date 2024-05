La RFEG apuesta por la Copa Comunicación y Empresas para demostrar que "el golf es inclusivo por naturaleza"

MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Golf (RFEG) presentó este martes la XVI edición de la Copa Comunicación y Empresas, un conjunto de eventos impulsado por el organismo con el objetivo de difundir los valores del golf y su naturaliza totalmente inclusiva.

"Es estupendo que la Copa Comunicación se centre en estos asuntos porque el golf es inclusivo por naturaleza y no tiene que hacer nada para serlo. No hay nadie que no quepa en este deporte para competir todos juntos", manifestó Gonzaga Escauriaza, presidente de la RFEG.

Por su parte, Ignacio Guerras, su homólogo de la Real Federación de Golf de Madrid, una de las que más trabaja para facilitar el acceso y el juego a las personas con distintos tipos de discapacidad, recalcó que el golf "es el único deporte que permite jugar desde los 5 hasta los 99 años, y todos en las mismas condiciones".

"Tenemos 70 u 80 jugadores disputando un circuito de Golf Adaptado, con unas catorce pruebas y con un Abierto de prestigio, un torneo maravilloso con jugadores de muchas nacionalidades", añadió el dirigente.

La existencia del hándicap de juego, que iguala las capacidades de los participantes en una partida o una competición; la posibilidad de elegir las barras de salida para adecuarse a la longitud del campo y reglamentos de competición que fomentan la igualdad son elementos intrínsecos al golf que favorecen la inclusión, beneficiada asimismo por la posibilidad de jugarlo desde tempranas edades hasta más avanzadas.

En este sentido, Fernando Vega de Seoane, golfista con discapacidad y representante del Comité de Golf Adaptado e Inclusivo de la RFEG, manifestó que "este es un deporte en el que juegas en cinco o seis superficies diferentes, lo que quiere decir que siempre te tienes que andar adaptando".

"Para mí el golf es un refugio, una terapia en este cambio tan drástico de vida como el que me ha tocado vivir. A los clubes les empujo a que animen a las personas con discapacidad a darle a la bola con un palo y en el Comité nos encargaremos de que todos tengáis opciones de progresar", añadió.

Por su parte, Juan Postigo, tres veces campeón de Europa de Golf Adaptado, seis veces campeón de España de Golf Adaptado y que ha accedido recientemente al profesionalismo, recordó que antes de este deporte le encantaban "la vela o el esquí". "Pero eran deportes en los que no podía jugar con niños de mi edad. Entonces mi abuelo me llevó a Mataleñas y allí me di cuenta de que podía jugar con chavales de mi edad sin ningún tipo de adaptación. El golf se ha convertido en mi modo de vida y eso es lo que me hace feliz", afirmó el jugador que sufrió la amputación de la pierna derecha en su juventud.

Finalmente, Javier Font, presidente Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid, aseguró que siguen "trabajando en llegar a otros espacios y en comunicar hacia fuera" esta realidad en el mundo de la discapacidad. "Vemos a personas con discapacidad que acceden a puestos de trabajo o a las universidades. Demostramos que somos iguales e invito a la RFEG a seguir por esta senda porque el golf empodera a la persona con discapacidad y ayuda a eliminar estereotipos", sentenció.