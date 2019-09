Àlex Márquez busca reponerse de Silverstone y Canet no quiere que se escape Dalla Porta

Publicado 12/09/2019 17:36:10 CET

MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Àlex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) intentará afianzar su liderato en la categoría de Moto2 del Mundial de Motociclismo en el Gran Premio de San Marino, decimotercera cita del calendario, mientras que en Moto3, su compatriota Arón Canet (KTM) acude más necesitado de no dejar escaparse más al líder Lorenzo Dalla Porta (Honda).

A falta de siete carreras para la conclusión del campeonato, todo sigue abierto en las categorías de Moto2 y Moto3, y aunque en la primera el menor de los hermanos Márquez acumula una mayor ventaja respecto al segundo clasificado que Dalla Porta, también parece tener una mayor terna de rivales.

El piloto catalán no pudo sumar nada en Silverstone en lo que fue su tercer '0' de la temporada, pero pese a su caída cuando lideraba no vio reducida en exceso su ventaja en el Mundial, que ahora es todavía de 35 puntos sobre un trío de rivales.

El de Cervera falló, con el añadido de no sacar partido a su valiosa 'pole' del sábado, pero esto no lo aprovechó el suizo Thomas Luthi (Kalex), que sólo pudo ser octavo y vio como en el tren de perseguidores se le han unido los españoles Augusto Fernández (Kalex) y Jorge Navarro (Speed Up).

El madrileño fue el vencedor en el circuito británico, logrando ser el único hasta el momento en ganar más de una carrera además de Márquez y de un Lorenzo Baldassarri que ha perdido fuelle tras su amenazador inicio, ya que también triunfo en Assen (Países Bajos).

El valenciano, por su parte, fue segundo, su sexto podio de su mejor año en la categoría y ambos, junto a Luthi, ganador en este escenario en 2017, intentarán avivar aún más la lucha por el título aprovechando que el Marco Simoncelli no se le acaba de dar bien a un líder que el año pasado sufrió una fuerte caída y una fisura de cadera.

Por su parte, en Moto3, Lorenzo Dalla Porta espera dar un golpe en la mesa y comenzar a abrir una buena distancia sobre un Arón Canet que ha sufrido en las dos últimas carreras y que ha visto como el italiano ha tomado el mando.

El piloto de Honda se presentará en este Gran Premio con 14 puntos de ventaja sobre el valenciano pese a no haber ganado tras el parón veraniego. Canet sí lo hizo, en Brno (República Checa), pero en Austria y en Gran Bretaña sólo pudo sumar nueve puntos más tras dos fines de semana complicados, sobre todo en las calificaciones.

Además, la obligación para el de Corbera aumenta porque Dalla Porta ya fue capaz de ganar en la última visita al Marco Simoncelli, en el que fue su primera victoria mundialista. El español, por su parte, se marchó de vacío en 2018 y 2017.