Álex Márquez: "Espero no fallar en los momentos claves y estar más concentrado y disfrutar"

Publicado 30/01/2019 16:18:22 CET

MADRID, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Moto2 Álex Márquez, del Team Estrella Galicia 0,0 Marc VDS, tiene claro que todavía no ha "cumplido" el objetivo que se propuso cuando llegó en 2015 de conquistar el Mundial de la categoría, y para lograrlo en 2019 intentará "disfrutar" y olvidarse "de todo", porque no cree que su "era" haya terminado.

"No he cumplido el objetivo que tenía al llegar aquí en 2015, que es ganar el Mundial de Moto2. No es una era que se haya acabado para mí. Todavía nos queda mucho por hacer y espero que lleguen los éxitos.

Espero mejorar mis puntos débiles del año pasado, no fallar en los momentos claves, estar más concentrado, más tranquilo y disfrutar más", confirmó Ález Márquez en una entrevista facilitada por su equipo.

Después de cuatro años en la categoría de Moto2 y haber sido cuarto en la temporada pasada, el Cervera sigue preparando cada campaña "para ganar" el título, aunque no sabe si será favorito. "Los deberes que me he impuesto es disfrutar encima de la moto y olvidarme de todo. Ir suave, que todo fluya. ¿Favoritos o no? Después de 4 ó 5 carreras, y más este año con el motor nuevo, habrá que ver quién está más preparado o quien lo ha asimilado todo mejor", subrayó.

Esta temporada su compañero de 'box' será el joven Xavi Vierge, amigo de la infancia. "Conozco a Xavi desde hace muchos años y hay una gran relación que no tiene por qué cambiar. No tenemos 10 años ni vamos a pelearnos por cualquier cosa", reconoció. "Afortunadamente, el 90 por ciento de las veces que hablo con él no es de motos, sino de cosas de la vida", insistió el menor de los Márquez, aludiendo a la buena sintonía entre ambos, aunque habrá "rivalidad", pero de la "sana" para "mejorar".

"Estoy contento porque mi compañero de equipo es muy fuerte. Sabe que tiene una gran oportunidad y está muy motivado. Seguro que será uno de los principales rivales. Tiene una frenada y un paso por curva, concretamente la manera de atacar la curva, que creo que puedo aprender", finalizó.