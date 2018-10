Àlex Márquez: "Me ha faltado un rebufito para estar en la 'pole'"

Publicado 04/08/2018 17:49:24 CET

MADRID, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Àlex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS), después de acabar segundo en Moto2 durante la jornada de clasificación del Gran Premio de la República Checa, ha echado en falta "un rebufito" detrás del italiano Luca Marini (SKY Racing Team VR46) para estar en la 'pole position'.

"He apretado bastante bien. Me ha faltado un rebufito para estar en la 'pole'; pero bueno, contento. Y estoy contento porque en la segunda salida hemos probado alguna cosita. El problema es que he intentado coger rueda de Mir, pero he calculado mal y lo he hecho demasiado rápido y no he podido acabar la vuelta; pero tampoco hubiera mejorado", afirmó Márquez desde el circuito de Brno ante los micrófonos de Movistar Plus.

"Contento por esta segunda posición. Después de vacaciones, nunca sabes cómo estarás en el 'qualy'; así que bien, el ritmo hay que verlo. Todo el mundo está bastante confundido porque cuesta mucho entender dónde está cada uno, así que mañana en carrera veremos a cada uno dónde está. Toca dar el máximo e intentaremos adelantar a los tres de delante", concluyó el piloto de Cervera.