Álvaro Bautista correrá la próxima temporada del Mundial de Superbikes en el Barni Spark Racing

MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Álvaro Bautista puso fin este martes a la incertidumbre sobre su futuro en el Mundial de Superbikes y la próxima temporada correrá con una Ducati del equipo independiente Barni Spark Racing Team Ducati.

De este modo, el manchego, de 40 años, dejará una estructura oficial, el Aruba.it Racing en la que lleva cuatro campañas y con la que se proclamó campeón del mundo en 2022 y 2023, a una independiente de la marca de Borgo Panigale.

El talaverano continuará en SBK, a donde llegó en 2019 como piloto de Ducati en el Aruba.it Racing. En 2020 corrió para Honda y dos años después retornó al equipo oficial de la fábrica italiana, con el que hasta el momento acumula 63 victorias, para un total de 117 podios, y es el piloto más laureado de la marca general. Este lunes se confirmó que su plaza en su actual equipo la ocuparía su compatriota Iker Lecuona.

Bautista compartirá 'box' con el italiano Yari Montella y sustituirá al tambén italiano Danilo Petrucci, que en 2026 competirá con BMW Motorrad Motorsport. "Quiero dar las gracias a Barni por la confianza y el interés que ha mostrado en mí. Justo después del anuncio de que quedaría libre para 2026, me contactó sin dudar, y eso significa mucho para mí", celebró el talaverano.

"Estoy feliz de seguir en la familia Ducati, donde ya he logrado grandes éxitos, y creo que junto a Barni podemos conseguir grandes resultados. El equipo crece año tras año y este acuerdo es un paso más. Requerirá compromiso, ya que trabajaré con gente nueva, pero tengo confianza porque veo en Barni una gran motivación y espíritu competitivo", añadió.

El bicampeón del mundo de Superbikes quiere "demostrar" que aún puede "ganar". "Los dos últimos años no han sido fáciles por la nueva normativa, pero ahora, con la nueva Panigale V4 y el apoyo de Ducati, tendremos todo lo necesario para ser competitivos. El objetivo es alcanzar nuestro máximo nivel y, a partir de ahí, aspirar a más", sentenció.

Por su parte, el Team Principal del Barni Spark Racing, Marco Barnabò, dejó claro que "para un equipo privado, contar con un tricampeón del mundo (logró el título de 125cc del Mundial de Motociclismo en 2006) es motivo de gran satisfacción y demuestra la credibilidad y solidez de esta estructura".

"Nos esperan grandes retos, pero eso es precisamente lo que nos motiva a seguir mejorando. Álvaro sigue demostrando su nivel y estamos seguros de que puede ser fundamental para seguir creciendo", deseó el director del equipo.