Ana Carrasco, lista para volver a pilotar cinco meses después de su grave caída

MADRID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La piloto española Ana Carrasco, que hace cinco meses sufrió una grave caída durante un entrenamiento que le produjo varias fracturas vertebrales, ya está plenamente recuperada para volver a competir con el

Kawasaki Provec en la categoría WorldSSP300 de Superbikes.

"Me siento súper feliz de volver a la moto. ¡En realidad, estos cinco meses me han parecido cinco años! Me encanta pilotar, así que volver con mi equipo es la situación perfecta para mí. Estoy motivada y feliz. He estado escuchando con atención a mi médico y me dice que ya puedo volver a subirme a la moto", dijo Carrasco en declaraciones facilitadas por su equipo.

La murciana, histórica campeona del mundo de Supersport 300 en 2018, indicó que participará próximamente en los test de pretemporada. "Ahora es el momento de que mi moto y yo nos pongamos en forma. Tengo un gran equipo que me apoya y me llegaron muy buenos deseos de los aficionados mientras me estaba recuperando. Mi cabeza es positiva y espero volver a estar en plena forma muy pronto", deseó.