Canet: "Creo que podemos hacerlo muy bien en Phillip Island"

Publicado 23/10/2018 13:06:12 CET

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Moto3 Arón Canet (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) cree que puede hacerlo "muy bien" en el circuito de Phillip Island, escenario este fin de semana del Gran Premio de Australia, mientras que su compañero Alonso López espera tomarse "las cosas con más calma" que la semana pasada en Japón.

"Aunque el año pasado tuve una caída en la carrera, Phillip Island es un circuito que me gusta mucho y creo que este año podemos hacerlo muy bien", comentó Canet en declaraciones facilitadas este martes por su equipo.

Además, el valenciano no olvida que el trazado australiano le dejó "uno de los mejores recuerdos" de su carrera deportiva, cuando fue tercero en 2016 y logró su primer podio mundialista. "Así que es el momento de hacer una buena carrera que nos haga olvidar la experiencia del pasado año", señaló.

Por su parte, su compañero Alonso López llega con "muchas ganas" a esta cita a "un circuito increíble, de los mejores de la temporada", pero que sólo conoce "por otras referencias". "Allí me tomaré las cosas con calma para no rodar tan tenso como me ocurrió en Japón. Trataré de aprender mucho de los que tienen más experiencia; creo que esto es lo que me falta en este momento para crecer como piloto", admitió.