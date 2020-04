Carmelo Ezpeleta ya ve ""imposible correr los 19 Grandes Premios del calendario"

MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El CEO de Dorna Sports, Carmelo Ezpeleta, tiene claro que el objetivo es tratar de poder disputar el Mundial de Motociclismo, afectado ya en varias carreras por la pandemia del coronavirus, aunque ya ve "imposible" hacer todo el calendario de 19 Grandes Premios y no descarta tampoco que ni siquiera se pueda disputar el campeonato.

"Estamos en una situación muy inusual debido al coronavirus. Tan pronto como tengamos una descripción precisa, hablaremos con los equipos, los fabricantes, la FIM y todos los demás socios. Ellos están tan fuertemente interesados como nosotros en correr carreras cuando surja la oportunidad", explicó Ezpeleta en una entrevista a 'speedweek.com'.

Hasta el momento, la pandemia les ha obligado a posponer varios Grandes Premios, pero de momento no han cancelado oficialmente ninguno. "Preferimos hablar de aplazamiento en lugar de cancelación, pero al final ya será imposible correr los 19, así que algunas de las carreras pospuestas se cancelarán definitivamente. Y si tenemos mala suerte, las 19", admitió.

El catalán prefiere ser cauto, sabedor de que los gobiernos y las autoridades sanitarias no les permitirán organizar un Gran Premio si no está garantizada la salud y la seguridad. "Si eso no se puede garantizar, no arriesgaremos nada", aseveró.

De todos modos, tampoco descarta un Mundial muy corto. "Si imaginamos hoy que solo pudiéramos organizar tres carreras sería un campeonato muy extraño, pero ¿por qué no? Es mejor para mí organizar un pequeño número de carreras que quedarme parado en casa", indicó, admitiendo la posibilidad correr sin público. "Sí, porque es mejor tener carreras sin espectadores que ninguna", apuntó.

Pero todo depende de esta pandemia que dificulta los traslados en un campeonato que mueve "a 2.000 personas" en un 'paddock'. "Esto solo es posible si el virus ha sido derrotado o si la propagación ha sido restringida. De lo contrario, es una tarea muy difícil", reconoció.

"Nuestra tarea más importante en este momento es calcular la cantidad mínima de personas que necesitaremos para organizar un Gran Premio en el futuro. Queremos saber con urgencia cómo podemos crear seguridad y salud para todos los involucrados en el 'paddock' cuando termine la crisis. Esta es nuestra preocupación más importante", añadió al respecto.

Sin embargo, Ezpeleta también dejó claro que si recibiesen el 'ok' de las autoridades podrían poner en marcha todo al instante. "Tenemos el deber de estar lo mejor preparados posible tan pronto como podamos organizar un Gran Premio nuevamente", comentó.

A nivel económico, el CEO de Dorna Sports recalcó que tendrán que estar preparados "porque el mundo será diferente" después de esta crisis y calificó de "difícil" la actual situación con los patrocinadores, los organizadores de los Grandes Premios o las propias fábricas. "Nos vamos a encontrar una situación completamente diferente a la de antes de la crisis y entonces necesitamos volver a evaluar todas las áreas", puntualizó.