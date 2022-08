Joan Mir no correrá en Misano por una lesión en su tobillo derecho

MADRID, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Joan Mir (Suzuki) se perderá el Gran Premio de San Marino, que se celebra en el Circuito de Misano el primer fin de semana de septiembre, por su lesión en el tobillo derecho, según informó el equipo en un comunicado este martes.

"Las últimas pruebas muestran daños en los huesos y ligamentos de su tobillo derecho que obligarán al piloto a descansar al menos los próximos 15 días", afirmó Suzuki.

Joan Mir sufrió una terrible caída en la primera vuelta del Gran Premio de Austria el pasado domingo en el circuito Red Bull Ring. Las primeras pruebas y radiografías realizadas en el centro médico del circuito tras el accidente revelaron una pequeña fractura en el astrágalo del tobillo derecho. Tras regresar a casa ese mismo domingo por la noche, el mallorquín se sometió a más pruebas en Andorra.

El piloto visitó este lunes al Doctor Juan Garcías en el Hospital Juaneda Miramar de Palma de Mallorca, donde se le realizó una tomografía computarizada y una resonancia magnética extra ya que los médicos querían descartar daño óseo tanto en la cabeza del astrágalo izquierdo como en el derecho.

A pesar de emitir un diagnóstico más alentador de lo esperado, el doctor Juan Garcías encontró daños en ligamentos y huesos del tobillo derecho y recomendó precaución, aconsejándo reposo absoluto durante los próximos 15 días, por lo que Mir no podrá correr en Misano, y pone el horizonte en el Gran Premio de Aragón, del 16 al 18 de septiembre.

"Después de varias pruebas, los médicos me aconsejaron 15 días de reposo y otra evaluación después de ese período. Desafortunadamente, me perderé la carrera de Misano, pero confío en poder volver en Aragón. Quiero agradecer a Dainese y a AGV por protegerme y evitar una lesión más grave tras la dura caída que tuve el domingo. Ha sido una temporada dura, pero estoy convencido de que volveremos más fuertes para traer más buenos momentos a mi equipo y a todos los que me apoyáis", valoró la situación Joan Mir.

Por su parte, el jefe de Suzuki, Livio Suppo, lamentó que los problemas "continúen surgiendo durante esta temporada difícil". "Debemos mantenernos optimistas. La caída fue muy grande y al final la lesión es grave, pero podría haber sido peor, así que seamos positivos y veamos cómo se recupera en los próximos 15 días para estar listo para Aragón", zanjó.