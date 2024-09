Joan Mir: "Ha sido un día frustrante"

MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Joan Mir (Repsol Honda) ha reconocido que este sábado ha sido "un día frustrante" en el Gran Premio de Indonesia, después de no haber podido terminar la carrera al esprint por una caída y a pesar de tener "mucho potencial", y cree que disponen de "las piezas necesarias" para poder mejorar.

"Ha sido un día difícil para nosotros, frustrante. Es una situación similar a la de Misano, donde no podemos sacar el máximo partido del neumático nuevo y donde todavía tenemos algunas vibraciones. Me he caído en la curva 16 en la esprint, lo que es decepcionante porque hemos demostrado mucho potencial aquí", señaló en declaraciones facilitadas por su equipo.

Sin embargo, el balear recalcó que disponen de "las piezas necesarias" para poder dar un salto competitivo. "Debemos trabajar como lo hicimos en Misano para sobreponernos a esta situación y hacer otro buen domingo, sé que tenemos las piezas necesarias. Mañana volveremos a intentarlo", indicó.

Por su parte, su compañero de equipo, el italiano Luca Marini, reconoció que no había sido "un sábado perfecto". "Nuestro nivel aquí en general es bueno, especialmente cuando miras a la demás Honda como Zarco. Demuestra que la moto está mejorando mucho, lo que es muy satisfactorio. Por mi parte, he cometido un par de errores en la sesión clasificatoria y no he podido hacer una vuelta realmente buena, pero estas cosas pueden pasar", expresó.

"En la carrera, nuestro ritmo ha estado muy cerca del resto de pilotos. He tenido mala suerte en la salida porque Binder ha tenido algún problema y nos hemos tocado en la curva 8, lo que me ha hecho caer a la última posición. Nuestro ritmo ha sido bueno y creo que podemos conseguir más si somos fuertes desde el principio", finalizó.