Jorge Martín: "Estamos preparados para ganar"

BARCELONA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Moto2 Jorge Martín (KTM), confinado en su casa de Andorra por el coronavirus, ha asegurado que está "preparado para ganar" en cuanto se pueda volver a correr y haya luz verde tras un parón deportivo y un confinamiento por coronavirus que no lleva del todo bien.

"La pretemporada fue bastante bien. En el test de Catar terminé segundo después de haber liderado el segundo día. Después, en el Gran Premio, hicimos un buen trabajo pero en carrera tuvimos un problema con el neumático delantero. No obstante, estamos preparados para ganar", aseguró en una entrevista facilitada por el equipo.

Además, Martín sigue en contacto telemático con los miembros de su equipo. "Sigo en contacto con ellos, cada dos o tres días hablamos y nos contamos qué tal va todo y qué tal estamos. En la situación que vivimos, es importante mantener la relación con el equipo para saber que todos se encuentran bien", señaló.

Y, a modo de diversión y a la espera de poder competir de nuevo, está siguiendo las carreras virtuales de MotoGP en las que participan varios pilotos del Mundial. "Sí, las he visto y son muy entretenidas. Hacen que los domingos sean más amenos aunque las ganas de subirnos a la moto se mantienen intactas", apuntó.

En cuanto al confinamiento, el madrileño explicó que está siendo "complicado". "Mi rutina de entrenamiento incluye mucho deporte en el exterior. Me gusta mucho salir y no suelo pasar tiempo en mi casa que, además, es bastante pequeña", se sinceró. "Tenemos que hacer caso a las recomendaciones si queremos ganar esta batalla", rebló.

No obstante, en Andorra ya se permite hacer deporte al aire libre. "Desde esta misma semana nos permiten salir a la calle en horas y tiempo determinado para hacer deporte. Esto ha hecho que el confinamiento sea mucho más llevadero", manifestó.

Aunque Martín ya hacía deporte a diario. "Estoy unas dos horas cada tarde. No tengo mucho material en casa, así que utilizo garrafas de agua o mochilas con peso que me ayudan a practicar un entrenamiento funcional con resistencia. La verdad es que lo estoy llevando bien, me siento en forma", aseveró.

"Lo que me ayuda a estar entretenido es tener una rutina diaria de estudio y entrenamiento", aseguró el piloto madrileño, que ha empezado a estudiar nutrición, algo que para un deportista es muy importante, y se distrae con series. "Marcarme estas pautas y seguirlas a diario ha sido muy importante para mí", sentenció.