Jorge Martín: "He mejorado mi mentalidad, el año pasado fue como una pesadilla y no lo disfruté"

MADRID 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Jorge Martín (Ducati) opinó que, aunque no quiso descartar completamente a su compatriota Marc Márquez (Ducati) y el italiano Enea Bastianini (Ducati), la pelea por el título está de nuevo entre el italiano Francesco Bagnaia (Ducati) y él, y admitió que ahora es "distinto" al del año pasado, sobre todo porque ha "mejorado muchísima la mentalidad" después de que la pasada temporada no disfrutase "en absoluto" pese a llegar con opciones de ser campeón.

"Hace mucho tiempo que no pensaba que fuese yo el que estuviera luchando por el título aquí con 'Pecco' y sin ellos. Sigo pensando que existen oportunidades y si alguien puede hacerlo es ellos, sin duda, pero creo que es algo difícil por el momento y que está más bien entre 'Pecco' y yo. Es fantástico para mí estar luchando con un campeón como él", señaló Martín en rueda de prensa previa al Gran Premio de Japón.

El madrileño se siente "bien" y tratará de "ganar" y de dar su "cien por cien" en Motegi este fin de semana, a donde llega como "un piloto distinto al de la temporada pasada". "Fui fuerte e incluso más rápido que esta temporada, pero quizás sea ahora más completo", subrayó.

"Para mí es un gran placer estar aquí con 'Pecco', recuerdo muchísimas cosas de la última parte de la temporada pasada, en la que siempre estábamos haciendo ruedas de prensa juntos y haciéndonos fotos. Es fantástico estar aquí con él porque, de nuevo, somos los mejores de todos los pilotos. Veremos qué podemos conseguir", añadió el de piloto del Pramac Racing.

Sobre el pasado fin de semana en Mandalika (Indonesia), reconoció que fue "intenso", pero también "increíble a pesar de haber perdido algunos puntos" por su caída en el Sprint. "Fue muy emotivo y fantástico ganar, pero ahora empezamos desde cero. La situación era distinta en Motegi el año pasado fue distinta porque venía detrás, traté de atacar y gané el Sprint y la carrera del domingo, pero creo que esta vez será distinta y dura. Veo que la previsión meteorológica es bastante impredecible, así que será un gran reto sin duda", expresó.

En este sentido, Martín considera que "es todavía pronto" para centrarse en aspectos claves de estas cinco carreras que restan como el papel del resto de pilotos, sobre todo Bastianini y Márquez, o en si la lluvia alterará mucho sus planes. "Lo importante para mí es centrarme en dar lo mejor. Quiero pensar en mi rendimiento y hacer lo mejor. Quedan cinco carreras por delante y no vale la pena empezar a pensar sobre otras cosas que no sean ganar puntos en cualquier situación y dar lo mejor de mí", advirtió.

"La verdad es que duermo mucho mejor ahora. La temporada pasada fue muy difícil de gestionar para mí, quizá no aquí tanto en Japón, pero Malasia, Tailandia y Valencia fueron muy duras también, y siento que he mejorado muchísimo en cuanto a mi mentalidad. He trabajado muchísimo también en esta temporada, he dado enormes pasos y ahora estoy disfrutando. Me gusta volver al circuito y todo lo que hago ahora, y eso era lo opuesto la temporada pasada, que fue como una pesadilla y no lo no lo disfruté en absoluto. Pero ahora así, estoy muy contento y orgulloso de estar aquí", sentenció.