Jorge Martín: "Tengo que disfrutar del mejor momento de mi carrera"

MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Jorge Martín (Ducati) ha asegurado que quiere "disfrutar el momento", que es el "mejor" de su carrera, y centrarse en estar delante en cada entrenamiento y en cada Gran Premio sin pensar demasiado en la lucha por el título, si bien está segundo a solo 13 puntos de Francesco Bagnaia (Ducati).

"Me siento igual que hace unas carreras. Siento que tengo que disfrutar del mejor momento de mi carrera, y disfrutar de estar cosechando buenos resultados y tratar de ganar carreras y estar delante en los entrenamientos. Hay que disfrutar y el resto ya viene solo", manifestó en rueda de prensa.

Martín llega a Motegi, para la disputa del Gran Premio de Japón, tras ganar la Sprint de la anterior cita en la India y ser segundo, por detrás de Marco Bezzecchi (Ducati), en la carrera larga del domingo. Recortando puntos a su máximo rival en el Campeonato.

"Abordo con mucha confianza este Gran Premio porque tengo el mejor paquete posible en la moto. Mi primer podio en Moto2 lo conseguí aquí y es importante, el año pasado fui tercero", manifestó, celebrando llegar a Motegi.

En este sentido, el español apuntó a un tercer podio seguido en la cita nipona. "Las dos últimas veces he subido al podio y tengo confianza. Espero seguir en buen momento y estar de nuevo en el podio", auguró.

Respecto al incidente postcarrera de la India, cuando se sintió indispuesto y deshidratado, explicó cómo fue. "Me siento fuerte físicamente, algo me pasó y parece que me deshidraté, fue complicado pero los médicos me dijeron que estaba bien y después de unas cinco horas, me recuperé", aportó.

"En la última vuelta, cuando trataba de recuperar posición, la moto se me cerró mucho de delante. Cuando recuperé, estaba Fabio que me adelantó pero se fue largo lo justo para entrarle por el interior. Fue uno de los mejores adelantamientos de mi vida. Pero no lo disfruté, me fui rápido al box porque sabía que me pasaba algo", se sinceró.