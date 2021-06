Marc Márquez: "Necesitaba un día sí en el que poder rodar"

MADRID, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Marc Márquez (Repsol Honda) se mostró satisfecho con su rendimiento en el test de este lunes en Montmeló (Barcelona), donde terminó el undécimo en la tabla de tiempos, pero donde lo mejor fue que pudo rodar "una gran cantidad de vueltas".

"Ha sido un día muy ajetreado y he completado una gran cantidad de vueltas, he sufrido, pero necesitaba un día como éste en el que poder rodar. Al principio no ha estado mal; por la tarde no he apretado tanto pero ha funcionado bien", celebró Márquez en declaraciones facilitadas por su equipo.

El de Cervera indicó que "ahora toca descansar y dar un paso adelante" en su condición física para el Gran Premio de Alemania. "Hemos encontrado mucha información y ésta es la clave. En general, ha sido un día bueno y productivo", sentenció.

Por su parte, su compañero de equipo, Pol Espargaró, que fue sexto, reconoció que "sin muchos tests de pretemporada" cualquier oportunidad e pilotar la Honda "es importante". "Hemos tenido un ajetreado día probando muchas cosas para seguir aprendiendo y entendiendo la moto. He sufrido una desafortunada caída por culpa de otro piloto, pero a pesar de ellos todavía hemos podido completar muchas vueltas", afirmó.