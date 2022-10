Marc Márquez: "No tenía la velocidad necesaria para estar con los líderes"

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) ha asegurado que su séptimo puesto en el Gran Premio de Malasia es "más o menos" lo que esperaba de su carrera, ya que "no" tenía "la velocidad necesaria para estar con los líderes" a pesar de partir desde la primera fila de salida.

"Como dije ayer, lo que hicimos en la clasificación estuvo por encima y esto es más o menos lo que esperaba de nuestra carrera. Hemos dado el 100% para conseguir el mejor resultado posible, hemos salido muy bien pero he visto que no tenía la velocidad necesaria para estar con los líderes", señaló en declaraciones facilitadas por su equipo.

Así, el de Cervera trató de "encontrar" su "sitio" y "evitar tomar riesgos innecesarios" para sacar buena información de la carrera. "He hecho todo lo que me ha pedido Honda, así que soy optimista de que utilizarán esta información para mejorar en el futuro. Ahora podemos empezar a preparar Valencia después de un fin de semana difícil, porque aquí hemos podido ver el nivel de nuestra moto. Creo que podemos estar más cerca en Valencia", subrayó.

Por su parte, su compañero Pol Espargaró, que terminó decimocuarto, reconoció que vivió "un día difícil", "sobre todo por la temperatura". "No hacía tanto calor como en años anteriores, pero la humedad era muy alta igualmente. Salía vigésimo y he tenido que ser agresivo en las primeras vueltas para recuperar terreno. Finalmente hemos podido sumar dos puntos aquí, ganando seis puestos. Ahora la atención se centra en Valencia, donde he sido fuerte en el pasado y creo que allí se adaptará mejor nuestra moto", finalizó.