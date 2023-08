Marc Márquez: "El rendimiento es diferente, da un extra de motivación"

MADRID, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) reconoció unas sensaciones "raras" probando distintas configuraciones y una décima posición en la carrera al sprint del Gran Premio de Austria que no fue real, aunque le da "un extra de motivación" el probar nuevas cosas y ver un "rendimiento diferente".

"Ha sido interesante la sprint. Ayer cuando probé la nueva aerodinámica ya sabía dónde íbamos a tener problemas hoy. Las sensaciones han sido raras porque he probado diferentes configuraciones hoy, aunque para mañana tenemos claro lo que vamos a usar", dijo en declaraciones facilitadas por su equipo.

El de Cervera apuntó a una "carambola" en el sprint y lamentó los problemas con los neumáticos. "Lo de hoy, he salido beneficiado de una carambola. La posición real hubiera sido un 15º, así que no hay que crear expectativas que no son reales", afirmó.

"El rendimiento de la moto sigue siendo el mismo. Es diferente con la nueva aerodinámica, pero tenemos que mejorar en varios aspectos. Al menos, es algo nuevo que tenemos para probar. Da un extra de motivación", añadió.

"Hemos ido de más a menos. Parece que las Honda sufrimos más con los neumáticos, nos baja mucho el rendimiento. Estamos probando muchas cosas, pero el problema sigue siendo el mismo para todos los pilotos Honda, lo que es positivo porque coincidimos", zanjó.