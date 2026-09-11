Marco Bezzecchi le aguanta el duelo a Marc Márquez en la Práctica de San Marino

Marco Bezzecchi, en Misano. - Fabrizio Carabelli / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piloto italiano Marco Bezzecchi (Aprilia) ha dominado este viernes la Práctica de MotoGP en el Gran Premio de San Marino, decimocuarta cita del Campeonato del Mundo, por delante de los hermanos españoles Marc y Álex Márquez (ambos Ducati) en su lucha por liderar la tabla de tiempos.

Marc Márquez dominó la tanda libre matutina con su mejor vuelta de 1:31.468 al circuito de Misano, mientras que Bezzecchi hizo 1:31.528 y dejó claro que horas más tarde iba a seguir batallando. Y dicho y hecho, ambos lucieron buenas maniobras durante la segunda tanda de la Práctica.

Usando otro juego de neumáticos, Bezzecchi marcó un primer registro de 1:31.133 y no tardó Álex Márquez en inmiscuirse en esa pelea rodando en 1:31.016. Aunque los también italianos Franco Morbidelli (Ducati) y Fabio Di Giannantonio (Ducati) se asomaron a la zona alta de la tabla de tiempos, la 'pomada' estaba entre su compatriota y los hermanos Márquez.

Otro italiano, en este caso Luca Marini (Honda) con 1:30.668, y otro español, en este caso Pedro Acosta (KTM) haciendo 1:30.488, amagaron con ampliar la contienda. Sin embargo, Marc Márquez apretó con su 1:30.247 y se mantuvo líder hasta que Bezzecchi 'in extremis' marcó 1:30.144.

Respecto a las otras categorías del Mundial, el australiano Senna Agius (Kalex) lideró la Práctica de Moto2 con un 'crono' de 1:34.142 por delante del 1:34.262 que obtuvo el español Manu González (Kalex). Y en Moto3, el también español David Almansa (KTM) fue líder (1:40.767) por delante del también australiano Joel Kelso (Honda, 1:41.169).