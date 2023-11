Pol Espargaró cree que KTM ha cometido "un error de gestión absoluto"

44 ESPARGARO Pol (spa), Tech3 GasGas Factory Racing, GasGas RC16, action during the 2023 Portimao MotoGP Official Test, on the autodrome di Algarve International Circuit from March 11 to 12, in Portugal - Photo Studio Milagro / DPPI

MADRID, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El piloto de MotoGP Pol Espargaró (GasGas) aseguró que KTM, fábrica de la que es piloto en su equipo satélite y con contrato firmado para 2024, cometió un "error de gestión absoluto" al firmar a cinco pilotos para solo cuatro plazas en el siguiente Mundial de MotoGP; las dos del equipo KTM oficial (Brad Binder y Jack Miller) y las dos de GasGas (Augusto Fernández y Pedro Acosta).

En una nueva entrega de 'Carpool', programa de entrevistas a pilotos de MotoGP de la plataforma DAZN, Pol Espargaró charló con Izaskun Ruiz sobre su grave lesión, su recuperación y su futuro, que pasa por ser piloto probador de KTM al quedarse sin sitio en GasGas, su actual equipo, ni en el equipo oficial pese a tener contrato con la fábrica austriaca.

"Ha sido un error de gestión absoluto por parte de KTM. Me sabe mal porque no me gusta criticar a la fábrica por la que trabajo, la que me paga y la que me cuida. En este aspecto lo hemos hablado muchas veces y ellos aún tienen muchas carencias en el tema contractual o de gestión de pilotos. No puedes firmar o tener a un piloto con opciones de subir a MotoGP, que era además bastante obvio que Pedro podría tener este camino hasta MotoGP, y tener a otros pilotos firmados", lamentó.

"¿Qué es lo justo en el motociclismo? Hay un piloto que gana, pero no sabes si es porque es bueno, porque es el mejor o porque lleva la mejor moto. Si no tienes esa moto, la mayoría de las veces no eres capaz de ganar. ¿Eso es justo? Pues no lo es", añadió el de Granollers.

"Es el deporte que me toca vivir y, dentro de la justicia o la injusticia, en el momento en el que estoy, y viendo como la fábrica quiere evolucionar con pilotos jóvenes del talento de Pedro (Acosta), tampoco me parece tan mal", matizó, en este sentido.

Por otro lado, sobre su última lesión, señaló que ha sido "la peor de todas". "Quizá las que he tenido hasta ahora han sido lesiones pequeñas, de las que sales con un mes de recuperación. Pasar por la UCI y tener ahí a tu mujer, que venga tu familia, luego ir a casa y no poder coger a tus hijas. Es muy traumático, más que por el dolor, que también, por el trauma de toda la situación", se sinceró.