Pol Espargaró también sustituirá al lesionado Viñales en Austria

Archivo - El piloto español de MotoGP Pol Espargaró (KTM), en el GP de Austria 2024. - GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piloto probador y reserva de KTM Pol Espargaró seguirá sustituyendo a Maverick Viñales en el equipo Red Bull KTM Tech3 en el Gran Premio de Austria, que se disputa este fin de semana en el Red Bull Ring.

Tras sustituir a Viñales, lesionado en el hombro por una caída en el GP de Alemania, en Silverstone, Aragón y Misano, el '44' competirá en la cita de casa de KTM, según un comunicado, encadenando su cuarta participación consecutiva con el equipo esta temporada, después de acabar 14º en Misano.

"Significa mucho para nosotros contar con Pol en la carrera de casa de nuestra fábrica en Austria. Cada vez que vuelve a subirse a la moto, se muestra más cómodo y competitivo, y Misano fue otro paso adelante", dijo Nicolas Goyon, Team Manager del equipo.

En KTM confían en "su experiencia y profesionalidad", por lo que están "deseando verle competir este fin de semana". "Al mismo tiempo, nuestra prioridad sigue siendo apoyar la recuperación de Maverick y esperamos tenerle de vuelta con nosotros lo antes posible", concluyó.