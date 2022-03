Quartararo: "Espero más velocidad, pero hay lo que hay y hay que dar el cien por cien"

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El piloto francés de MotoGP Fabio Quartararo (Yamaha) aseguró este jueves que no siente "presión" por tener que defender el título del año pasado en un Mundial donde habrá que "esperar un poco" para conocer los candidatos y para el espera tener "más velocidad" en su M1.

"Es genial poder estar de vuelta. Cuando acaba el Mundial las semanas pasan rápido, pero cuando te acercas a Catar la semana se hace larga. Mis sensaciones son buenas, esperamos más velocidad, evidentemente, pero hay lo que hay y hay que dar el cien por cien", expresó Quartararo este jueves en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Catar.

El de Niza cree que "es difícil" apuntar a los candidatos al título. "El año pasado había cinco o seis pilotos, pero ahora podría decir que cualquiera y es difícil centrarse en unos pocos. Hay que esperar un poco para ver cuales son", advirtió.

Para el actual campeón, la igualdad que se ha visto en la pretemporada es positiva. "Va a complicarnos la vida, pero también es maravilloso desde el punto de vista del espectáculo que no haya tanta diferencia entre los pilotos. Hace años había unos pocos en cabeza y ahora está todo mucho más ajustado, el nivel de los pilotos es muy elevado y estamos todos más cerca, será más divertido", subrayó.

Por otro lado, dejó claro que no siente "más presión" por defender trono. "Me siento bien, el hecho de estar en esta sala significa que he logrado algo grande, pero tengo que separar el año pasado, que fue extraordinario, de este porque ahora partimos de cero e importa ser el más rápido durante la temporada con la máxima constancia", sentenció.