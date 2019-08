Rins: "Márquez no tiene todo el respeto que debería por los demás"

Publicado 03/08/2019 21:04:22 CET

Márquez no entra en polémica: "No quiero buscar pelea"

MADRID, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Álex Rins (Suzuki) acusó a su compatriota Marc Márquez (Repsol Honda) de no tener "respeto por los demás", después de una serie de piques durante la calificación este sábado del Gran Premio de la República Checa.

"Ha sido curioso. Me ha extrañado lo que ha hecho, porque se ha ido largo en la curva cinco y solo ha dejado pasar a Miller, y me ha molestado las siguientes dos curvas. Es un piloto con mucho talento, pero quizá no tiene todo el respeto por los demás que debería tener, no es la primera vez que lo hace", dijo.

Rins intercambió pasadas al límite con el vigente campeón del mundo y líder del Mundial, un Márquez que terminó llevándose la pole en la Q2. "Son carreras y cada uno juegas sus papeles. Ya nos hemos quejado, así no se puede seguir. Tuvo un accidente en Moto2 y a lo mejor perdió un poco de vista y debería revisarlo", añadió.

Sin embargo, Rins se arrepintió después a través de Twitter de haber bromeado con un accidente. "Lamento haber hecho referencia a un accidente sufrido por un compañero cuando trataba de explicar lo que ha pasado en la Q2", dijo en la red social.

Márquez no entró en polémica por lo que consideró un lance de carrera. "Nos hemos tocado en un incidente de carrera, lo que ha sido más cómico ha sido la entrada a box, que yo entraba concentrado para coger los 'slicks' y casi me como los neumáticos, espero que no me haya visto, que no haya sido intencionado, le he dicho con la mano 'estoy aquí'", apuntó en declaraciones a DAZN.

Y es que hasta en la entrada a 'boxes' llegaron juntos y encendidos, tocándose en la entrada después de que el de Cervera apurara por llegar al 'pit lane'. "Lo he pasado porque han frenado muy pronto, no quería perder ni un segundo. Los adelantamientos se hacen en carrera. No quiero buscar pelea", dijo.

"Después del accidente he ganado algún Mundial, no voy a dar protagonismo a una acción que no tiene más", respondió a las palabras de Rins sobre los problemas de vista.