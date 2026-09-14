226ERS lanza una nueva barrita en formato gominola con 46 gramos de carbohidratos por unidad

226ERS Lanza Una Nueva Barrita En Formato Gominola Con 46 Gramos De Carbohidratos Por Unidad.
226ERS Lanza Una Nueva Barrita En Formato Gominola Con 46 Gramos De Carbohidratos Por Unidad. - 226ERS
Europa Press Deportes
Publicado: lunes, 14 septiembre 2026 16:44
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MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La marca de nutrición deportiva 226ERS ha presentado la nueva barrita energética 'High Fructose Gummy Bar', una propuesta en formato de gominola probada por el equipo ciclista del Movistar Team y concebida para deportistas que buscan alcanzar elevadas ingestas de hidratos de carbono durante entrenamientos y competiciones.

Con este producto, la firma ha ampliado su gama 'High Fructose' introduciendo un formato sólido, masticable y fácil de digerir que sirve de alternativa para combinar con geles y bebidas energéticas en esfuerzos prolongados.

La formulación de la 'High Fructose Gummy Bar' ha sido diseñada para aportar energía rápida y sostenida mediante una combinación de carbohidratos con una relación glucosa:fructosa 10:8, orientada a maximizar la tasa de absorción y la disponibilidad energética durante la actividad física.

Cada unidad, de 60 gramos de peso, contiene 46 gramos de hidratos de carbono -lo que supone un 77 % de su peso total- y aprovecha diferentes vías de absorción intestinal gracias al uso de los transportadores SGLT1 para la glucosa y GLUT5 para la fructosa.

Asimismo, la nueva gominola ha incorporado sodio en su composición para ayudar a reponer los electrolitos perdidos a través de la sudoración y contribuir al mantenimiento de la hidratación. El aporte de este mineral varía entre los 100 miligramos y los 250 miligramos por unidad en función de la variedad de sabor elegida, con el objetivo de adaptarse a las necesidades nutricionales y a las exigencias de cada ejercicio.

El producto ha salido al mercado en cuatro variedades diferentes: 'Lime' y 'Banana' (ambas con 100 miligramos de sodio), 'Cherry' (con 100 miligramos de sodio y 100 miligramos de cafeína) y 'Salty Caramel' (con 250 miligramos de sodio). La empresa ha detallado que toda la línea es apta para personas veganas y vegetarianas, así como libre de gluten.

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