226ERS Lanza Una Nueva Barrita En Formato Gominola Con 46 Gramos De Carbohidratos Por Unidad. - 226ERS

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La marca de nutrición deportiva 226ERS ha presentado la nueva barrita energética 'High Fructose Gummy Bar', una propuesta en formato de gominola probada por el equipo ciclista del Movistar Team y concebida para deportistas que buscan alcanzar elevadas ingestas de hidratos de carbono durante entrenamientos y competiciones.

Con este producto, la firma ha ampliado su gama 'High Fructose' introduciendo un formato sólido, masticable y fácil de digerir que sirve de alternativa para combinar con geles y bebidas energéticas en esfuerzos prolongados.

La formulación de la 'High Fructose Gummy Bar' ha sido diseñada para aportar energía rápida y sostenida mediante una combinación de carbohidratos con una relación glucosa:fructosa 10:8, orientada a maximizar la tasa de absorción y la disponibilidad energética durante la actividad física.

Cada unidad, de 60 gramos de peso, contiene 46 gramos de hidratos de carbono -lo que supone un 77 % de su peso total- y aprovecha diferentes vías de absorción intestinal gracias al uso de los transportadores SGLT1 para la glucosa y GLUT5 para la fructosa.

Asimismo, la nueva gominola ha incorporado sodio en su composición para ayudar a reponer los electrolitos perdidos a través de la sudoración y contribuir al mantenimiento de la hidratación. El aporte de este mineral varía entre los 100 miligramos y los 250 miligramos por unidad en función de la variedad de sabor elegida, con el objetivo de adaptarse a las necesidades nutricionales y a las exigencias de cada ejercicio.

El producto ha salido al mercado en cuatro variedades diferentes: 'Lime' y 'Banana' (ambas con 100 miligramos de sodio), 'Cherry' (con 100 miligramos de sodio y 100 miligramos de cafeína) y 'Salty Caramel' (con 250 miligramos de sodio). La empresa ha detallado que toda la línea es apta para personas veganas y vegetarianas, así como libre de gluten.