Aauri Bokesa anuncia su retirada deportiva

MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La atleta española Aauri Bokesa confirmó este martes su retirada deportiva, algo que ha sido "más complejo de lo que parece" y que llega después de una carrera de 20 años, con un paso inicial por el baloncesto, y a la que pone punto y final con una "felicidad que nada tiene que ver" con sus logros deportivos.

Bokesa comenzó en su juventud en el deporte de la canasta y fue campeona de Europa en dos ocasiones en las categorías europeas y también jugó con el Estudiantes. En 2008, dio el paso al atletismo, al que se dedicó en exclusividad desde 2010 y con el que ha sido tres veces olímpica (2012, 2016 y 2021) y múltiple campeona de España en 400 metros, donde posee la segunda mejor marca de la historia (51.08), sólo por detras de Sandra Myers (49.67).

"No es un adiós, ni un hasta luego, sino un hasta siempre y para siempre. Los últimos cuatro años he estado hablando mucho sobre mi retirada, bromeando con 'Mira, yo ya me retiro, que no puedo más'. Pero, cuando ha llegado el momento, me he dado cuenta de que retirarse es mucho más complejo de lo que parece y uno espera. Es algo que no entenderás, por mucho que te cuenten, hasta que estés ahí", se sinceró Bokesa en una carta en sus redes sociales.

La madrileña confesó que le encantaría "estar escribiendo unas líneas superbonitas sobre lo satisfecha" que estaba por los "éxitos conseguidos", pero advierte que hay que ser "honestos". "El deporte de élite no es solo subirse a podios y conseguir campeonatos y marcas, y los deportistas no somos superhéroes que lo aguantamos todo", remarcó.

Bokesa recordó que "para dedicarse en cuerpo y alma" como hacen los deportistas de alto nivel "tienes que renunciar a muchos momentos, lidiar con situaciones de estrés, frustración, decepción, con injusticias que están fuera de tu control, con dolores, lesiones, incomprensión, y un largo etcétera, sólo para que de vez en cuando llegue una marca o un buen resultado que te haga olvidar momentáneamente lo difícil que es y te cargue de energía y de motivación para seguir", indicó.

"A pesar de todo, tengo que decir que me retiro orgullosa y feliz. Con una felicidad que nada tiene que ver con mis logros internacionales, ni las medallas, ni los Juegos Olímpicos. Me retiro feliz porque durante el camino he vivido experiencias increíbles con personas extraordinarias", añadió la ya exatleta.

Esta comenzó enamorándose del baloncesto, lo que le permitió jugar con el Estudiantes en la Liga Femenina y en las categorías inferiores de la selección junto a sus "mejores amigas". "Ángel Goñi fue mi referente como entrenador, siempre haciendo hincapié en que fuéramos buenas personas, invitándonos a leer y estudiar mucho y a que viéramos más allá del deporte. Para él, Aauri era mil veces más importante que la Aauri deportista", puntualizó.

Luego llegó su paso al atletismo y su llegada a la Residencia Joaquín Blume donde, aparte de "compañeros y amigos", conoció a Pedro, su "compañero de vida" y "un pilar fundamental" en su carrera posible y que ha hecho "posibles" muchos de sus logros en mi carrera deportiva. "Viajé mucho por competiciones y concentraciones. Conocí a las mejores velocistas de Europa y del mundo, con las que tuve el placer de entrenar y algunas de ellas se convirtieron en buenas amigas", rememoró.

Esa experiencia también le sirvió para conocer a Laurent Meuwly, "uno de los mejores entrenadores de atletismo del mundo" y que "creyó" en ella "cuando pocos lo hacían" y se encontraba en su "peor momento a nivel psicológico". "Creyó en mi potencial como deportista y me ayudó a conseguir uno de mis sueños deportivos, que se hizo realidad a mis 32 años en los Juegos de Tokio", expresó la que fuera velocista.

Bokesa continúa con agradecimientos a muchas de las personas que le han ayudado en su carrera y a su familia por haber estado "siempre ahí" para que ella pudiera "disfrutar de esto" y que le dieron "confianza y fe incondicional". "En esta última etapa, tengo que agradecerles infinitamente a mis niñas (Laura Bueno, Laura Hernández, Hermi, Berta, Eva, Carmen, Sara, Bou, Bárbara, Andrea, Blanca). Gracias, gracias y mil gracias por recordarme que soy una jugadora de equipo. Gracias a vosotras he podido soportar estos tres últimos años de lucha, he disfrutado como disfrutaba cuando jugaba a baloncesto", resaltó.

"He soñado con objetivos de equipo, y aunque haya disfrutado con vosotras menos de lo que me hubiera gustado, habéis sido mi motor y mi energía. Veros brillar me hace sentir una mamá orgullosa. Estoy feliz, no por lo que haya significado mi carrera deportiva, sino por haberme rodeado de personas que han hecho de mí quien soy hoy. Con las que me he reído, he disfrutado y he vivido momentos increíblemente emocionantes, en los que me he sentido la persona más feliz del mundo. Siento no poder mencionaros a todas, pero todos aquellos que habéis sumado, aunque fuera en pequeños momentos, sabéis quiénes sois", agregó la madrileña.

La exatleta se muestra "orgullosa por haber superado decepciones y malas experiencias" que la han "curtido" y de las que ha "aprendido". "Orgullosa de poder mirarme al espejo y gustarme, con mis cicatrices, dudas y errores. Por haber resistido, persistido y luchado. Pero, sobre todo, por haberme llenado de experiencias y aprendizajes que me dan el conocimiento y la energía para poder trabajar en el futuro por los deportistas. El deporte puede ser maravilloso, pero tenemos mucho por hacer para ayudar a aquellos deportistas que siguen sufriendo demasiado por él. Gracias baloncesto, gracias atletismo, y gracias a todos", sentenció.