ADESP lleva al Congreso sus retos, propuestas y prioridades para el sector deportivo

Reunión de ADESP con el PSOE en el Congreso de los Diputados - ADESP

MADRID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación del Deporte Español (ADESP) ha mantenido en las últimas fechas una ronda de reuniones con el PSOE, PP, Vox y Sumar, los cuatro principales grupos parlamentarios del Congreso, para compartir retos, propuestas y prioridades del sector deportivo, según anunció este miércoles.

ADESP indicó que el objetivo de estas reuniones es "construir consensos que refuercen el papel del deporte como motor de cohesión social, salud pública y desarrollo económico, fortaleciendo especialmente a las Federaciones Deportivas y garantizando la sostenibilidad del ecosistema federativo en todo el país".

La asociación recalcó que ha planteado líneas de trabajo clave para avanzar en esta dirección entre las que destacan "el incremento de subvenciones estratégicas, como una mayor dotación en derechos audiovisuales para potenciar la producción y comercialización federativa, o la consolidación de las subvenciones de inclusión como línea estructural y permanente, con cuantías adaptadas al crecimiento de programas inclusivos".

Además, ADESP ha propuesto igualmente una Ley de Patrocinio adaptada al pequeño y mediano tejido empresarial, equiparación fiscal de Federaciones con fundaciones, incentivos en la Ley del Juego Online, incentivos fiscales similares al sector musical vía Hacienda y la anticipación y unificación de subvenciones "para ofrecer estabilidad financiera resuelta en el primer trimestre de cada año".

"Hemos encontrado una gran disposición en todos los grupos para dialogar y avanzar. El Deporte Federado no entiende de colores políticos: necesita estabilidad, recursos y herramientas modernas para crecer. Desde ADESP seguiremos colaborando con el Congreso para hacer realidad estas propuestas y consolidar un futuro sólido para las Federaciones y todo el Deporte Español", celebró José Hidalgo, presidente de ADESP.

Además, durante esta reuniones se ha hecho especial hincapié también al apoyo expreso de la asociación al Estatuto del Deportista, propuesta impulsada por los propios deportistas y que se está gestionando en la actualidad con los órganos competentes.