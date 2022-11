Ager Solabarrieta, campeón del mundo de carabina tendido 10 m para personas con discapacidad visual

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El tirador español Ager Solabarrieta se proclamó este viernes nuevo

campeón del mundo de la modalidad de carabina tendido diez metros para personas con discapacidad visual de los Campeonatos del Mundo de Tiro que se están disputando en Al-Ain (Emiratos Árabes).

Según informó la ONCE, el vasco se mantuvo en cabeza de su competición desde el principio y supo mantener la calma en el emocionante final en la que apenas le tembló el pulso en los 24 tiros que tuvo que realizar.

Acompañado de su guía y mujer, Maite Badiola, el tirador vizcaíno se colocó en primera posición tras la segunda ronda y llegó en primer lugar a la lucha por las medallas con 2,1 puntos de diferencia con el segundo clasificado.

En un final apasionante, Solabarrieta hizo gala de su excelente puntería realizando cuatro tiros al centro de la diana que le permitieron alzarse con el triunfo final con 245,8 puntos por delante del polaco Grzedorz Klos (241,4 puntos) y el croata Fran Skracic (215,1).

"Estoy flipando, no me lo creía cuando hemos terminado. Le he

preguntado a Maite cómo había quedado y al decirme que había sido primero me ha entrado la llorera", celebró el tirador español, que cierra una temporada de ensueño en la que también conquistó el título europeo el pasado marzo en Hamar (Noruega).

Por su parte, la malagueña Sonia Rivero no pudo acompañar al vizcaíno en el podio y concluyó en la quinta posición tras una ajustada competencia con el finlandés Esko Karmala, con quien estuvo

luchando desde el principio.