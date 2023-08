El 'Aifos' de Felipe VI se impone en la regata costera de la Copa del Rey MAPFRE

PALMA, 2 Ago. (de la enviada especial de EUROPA PRESS, Andrea García Acuña) -

El 'Aifos' de la Armada Española, con el Rey Felipe VI a la caña, se ha impuesto en la regata costera de la clase Majorica ORC1 en la tercera jornada de la Copa del Rey MAPFRE de vela, un resultado que le garantiza avanzar como tercer clasificado a la serie final, que comienza este jueves en la bahía de Palma.

En el ecuador de la regata, con todas las clases completando la serie previa, el viento ofreció intensidades de 9 a 12 nudos de componente sur-suroeste en el campo de regatas mallorquín, con las clases monotipo ClubSwan 42 y 50 completando dos pruebas barlovento-sotavento, los Herbalife J70 y la clase femenina Mallorca Sotheby's Women's Cup tres y con las clases Majorica ORC afrontando una regata costera, con un recorrido de 30 millas náuticas para los ORC 1 y 2 y de 25 millas náuticas para los ORC 3 y 4.

Este jueves, superado ya el ecuador de la regata balear, comenzará la serie final, en la que cada equipo arrancará con el número de puntos equivalente a la posición que ocupa actualmente tras la tercera jornada de competición.

Así, el 'Palibex-Elena Nova' de Christian Plump y Javier Sanz se garantiza pasar con un punto en la clase Majorica ORC1 a pesar de terminar quinto en la costera de este miércoles, en la que se impuso el TP52 'Aifos' del Rey Felipe por delante del 'Blue Carbon' y del 'Daguet3-Corum'.

La embarcación del monarca, que el martes despidió el día con un triunfo después de ser quinto en la primera manga, repitió victoria para confirmar su pase a la serie final como tercero de la clase, justo por detrás del 'From Now On' de Fernando Chain, cuarto este miércoles.

En ClubSwan 50, el 'Cuordileone' italiano de Leonardo Ferragamo ha conservado el liderato logrado el martes gracias a dos segundos puestos en una jornada en la que el 'Vitamina' y el 'Hatari' -defensor del título- se repartieron las victorias. Ahora, el campeón de 2019 empezará la serie final con un punto, por delante del barco de Andrea Lacorte y del 'Niramo' alemán, a los que aventajó en la previa en cinco puntos.

Mientras, en ClubSwan 42, el 'Pez de Abril' ha refrendado su hegemonía, aunque que no pudo completar el pleno en la serie previa. La embarcación de José María Meseguer, que alzó el trofeo en 2017 y 2018, firmó otra magnífica actuación con un triunfo y un segundo lugar y arrancará la lucha por el título por delante del 'Selene-Alifax' de Massimo de Campo, que ganó la segunda prueba del día y fue cuarto en la primera, y del campeón defensor, el 'Nadir' de Pedro Vaquer, que desplazó del podio provisional al 'Porrón X' tras cosechar un segundo y un cuarto.

En la clase Herbalife J70, donde los participantes completaron otras tres mangas como en el estreno, el 'Patakín' de Luis Albert Solana se garantizó partir con ventaja en la serie final con dos primeros y un cuarto, en un día en el que solo el 'Usana-Les Roches' de Luis Bugallo rompió el invicto de la nave del Real Club Náutico de Palma al ganar la segunda prueba -además de firmar un segundo y un tercero-. Tercero es el 'Let It Be' de Sergio Péndola.

Por último, en Mallorca Sotheby's Women's Cup, donde se compite a bordo de los monotipos J80, el 'Dorsia Covirán' cedió la cabeza de la general frente al 'Citanias' de Patricia Suárez. La embarcación de Nuria Sánchez y la olímpica Natalia Vía-Dufresne cosechó resultados modestos (4+4+3) que facilitaron el ascenso de la nave del Real Club Náutico de Vigo, que venció en la segunda manga, fue segundo en la primera y cuarto en la tercera. El 'Etnia Barcelona-Zona Norte' de Eva González, ganador de la primera prueba del día, es tercero, desplazando al vigente campeón, el 'Team RCNP Balearia'.

"Hoy estaba todo un poquito más apretado. Cometer un error te hace pasar del primero al cuarto muy rápido. Creo que hemos acertado un poquito más que el 'Dorsia' y eso es lo que nos ha dado esa ventaja para poder pasar primeras de grupo. Ahora tenemos que evitar errores en las finales", señaló Patricia Suárez, patrona del 'Citanias'.

La 41ª edición de la Copa del Rey MAPFRE está organizada por el Real Club Náutico de Palma y la Real Federación Española de Vela (RFEV), con el patrocinio de MAPFRE y la colaboración institucional del Govern de les Illes Balears, el Ayuntamiento de Palma, la Autoritat Portuaria de Balears y la Federación Balear de Vela.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))