Alberto Ginés: "El oro en los Juegos no me convierte en el mejor escalador del mundo"

MARTES, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El campeón olímpico en escalada en Tokyo 2020, Alberto Ginés, afirmó que la medalla de oro lograda en los Juegos no le convierte en el "mejor escalador del mundo" y que tiene "recuerdos borrosos" de aquel 5 de agosto de 2021, así como reconoció que no es "mucho de expresar" sus sentimientos.

"Miré a mi entrenador y no reaccionaba, así que si él no lo hacía, yo tampoco, no sea que cambiaran la puntuación o hubiera pasado algo. Era precavido y no quería celebrar antes de tiempo. Cuando me lo dijeron, me puse más contento, pero me lo quedé para mí. No soy mucho de expresar mis emociones", indicó en una entrevista en el número de marzo de la revista Men's Health que recoge Europa Press.

A los 3 años, su padre le llevó por primera vez a un rocódromo, a los 8 empezó a competir y a los 14 se trasladó a vivir al Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat, cerca de Barcelona, donde construyó su sueño olímpico: ser finalista en los Juegos. "Lloré, porque era el objetivo que tenía en mente, no había aspiración de ganar medalla", reconoció.

Ginés dio una lección de tranquilidad y madurez competitiva y mientras a sus rivales les podía la presión. "No me puse nervioso. Sabíamos cómo iba a ir. Era la prueba que menos habíamos trabajado y por la que menos habíamos apostado, así que habría sido estúpido venirme abajo porque otros competidores eran expertos en esa modalidad. Es una prueba siempre muy diferente y aleatoria, en el que hay que entrenar en muchos bloques diferentes y salir mucho de España, porque no tenemos tantas buenas instalaciones como en otros sitios", lamentó.

Alberto Ginés empieza a ser consciente de que, en el deporte de élite, una vez que empiezas a ganar, la exigencia nunca se detiene. "Desde el momento que gané sabía que iba a pasar. La gente pondría muchas expectativas en mí que son irreales porque es la única competición absoluta que he ganado en mi vida, aunque sea la más importante, pero eso no me convierte en el mejor escalador del mundo ni mucho menos", señaló.

De aquel 5 dee agosto dijo que tiene "recuerdos borrosos". "Fueron muchas emociones juntas. Los nervios de antes, la presión, la ansiedad de querer competir tras cinco años, la emoción. Me muevo mucho por la motivación y si el próximo año me motiva algo que no sea competir, lo haré", indicó.

Acerca de los Juegos de París 2024, avanzó que se ha planteado intentar lograr la clasificación para las dos pruebas. "Pero al final nos centraremos en bloque y cuerda. Los velocistas han bajado mucho los tiempos en este año y creemos que deberíamos dedicar muchos recursos a entrenar solo velocidad y no es factible a corto plazo", subrayó.

Bromeó con que se ha llevado la medalla dos veces a las discotecas, pero fue porque había actos antes. "Y luego salimos de fiesta, así que la llevaba en la riñonera, pero no es que vaya siempre con la medalla de fiesta. De hecho, ahora está en casa y la tienen mis padres, pero alguien dijo que siempre la llevaba y empezó la coña", explicó.

A su juicio, idolatrar a una persona que conoces solo por las redes sociales cree que "no está bien en ningún caso". "Al final nunca sabes cómo piensa esa persona, por qué ha puesto eso, en qué contexto. Hay que tener cuidado con eso, intento ser lo más transparente posible. Las redes no me gustan demasiado, solo me gusta Twitter porque hay mucha más libertad, pero no me gusta usar Instagram a diario. Tener más seguidores te obliga a ser más activo y eso te da más pereza", señaló.