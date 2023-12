Ana Carvajal: "Competir genera ansiedad, pero merece la pena"

"Desde pequeña soñaba con estar en unos Juegos"



La joven saltadora española Ana Carvajal no esconde que competir "genera bastante ansiedad", pero conseguir objetivos como una plaza olímpica para París 2024 hace que merezca "la pena", al mismo tiempo que tiene claro que "colgarse una medalla" en la capital francesa "es un poco soñar" por su falta de experiencia.

"Siempre he querido saltar, porque era como divertido, y ahí me llevaron a saltar y dijeron que tenía potencial, ahí empecé. Prácticamente, vi saltos y dije 'yo quiero ir ahí'. Ahora hago 2º de Bachillerato y este año está bastante complicado. Estudio por las noches y los fines de semana más o menos", dijo sobre sus inicios la deportista en una entrevista a Europa Press.

Carvajal, de 17 años, tiene claro que en su buen desempeño, después de entrar en la final de la modalidad de plataforma de 10 metros de los Mundiales de Natación en Fukuoka (Japón) con el premio del billete a los Juegos de París, el trabajo diario es clave. "La disciplina es muy necesaria, pero también el talento", opinó.

"Hay mucha gente que es un 10 y no lo va a conseguir porque necesita talento, y si tienes talento y no tienes disciplina, no vas a llegar a mucho, porque al final se necesita entrenar y hacer muchas cosas. Tienes que quitarte de hacer otras cosas que a lo mejor en tu vida son importantes", agregó.

Una situación que "cuesta mucho" a la madrileña, que renuncia a otras realidades. "Por ejemplo, el hecho de que todos tus amigos se vayan fuera o tengan cosas que hacer y tú tengas que entrenar los viernes por la tarde, pues cuesta", reconoció.

"Pero es lo que toca y cuando este verano consigues la plaza olímpica, merece la pena. Incluso aunque tampoco lo hubiese conseguido, sí que merece la pena, solo por viajar e ir a cualquier sitio ya es importante", celebró Carvajal.

Un premio que "todavía" no lo ha asimilado. "Fui a competir, no tenía nada de presión, y no me lo esperaba para nada. Además iba con un salto fácil, no me lo esperaba, y cuando me dijeron eso de que te has clasificado, me quedé superrayada", comentó sobre su acceso a los Juegos como finalista en el Mundial.

Y pese a sus 17 años, Carvajal demostró ambición. "En mi cabeza ya está París, aunque es muy impactante para procesarlo. Desde pequeña soñaba con estar en unos Juegos, es el sueño de todo deportista", reveló.

"Hay que entrenar muchísimo para eso también, pero ganar a las chinas tampoco es imposible, aunque está complicado. Pero bueno, yo creo que si se trabaja mucho, se puede, es muy difícil, pero se puede", comentó sobre la opción de un podio en París.

De todos modos, admite que "colgarse una medalla en París es un poco soñar", porque todavía es "joven" y le "falta muchísimo por aprender". "Y que me salga la competición perfecta también es muy complicado, y para conseguir la tercera me tiene que salir una competición muy buena, pero a lo mejor el resto falla también", deseó.

"En realidad no me preparo de manera especial en el tema mental para competir, soy muy natural, menos cuando no tengo motivación. Competir genera bastante ansiedad. Por eso, a mí me salió muy bien la competición en Japón por eso porque no tenía nada de nervios, entonces fue como 'voy ahí y hago lo que me dice el entrenador', pero normalmente suele ir un poco peor por los nervios", zanjó una de las grandes promesas en saltos.