Ander Cepas lidera a una numerosa selección en el Europeo Paralímpico de Tenis de Mesa

La selección española que competirá en el Europeo Paralímpico de Tenis de Mesa 2025 - RFETM

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La selección española paralímpica de tenis de mesa afronta desde este jueves el Campeonato de Europa que se celebrará en la localidad sueca de Helsingborg hasta el 25 de noviembre y donde espera igualar o superar las cinco medallas de la anterior edición.

El equipo nacional, que ha completado una concentración previa en el Centro de Alto Rendimiento de Los Alcázares (Madrid), acude a Suecia con una delegación amplia, que competirá en todas las modalidades con una representación de 17 palistas, con especial mención a la participación femenina.

Así, a nivel individual estarán Cristina Rubio y Martina Sande en WS4-5, Pilar González en WS7, Olaia Martínez en WS8 y María Migueles en WS9, por lo que España contará con más de una palista femenina en un Campeonato de Europa 24 años después, y con tres más que en el Mundial de Granada de 2022.

Por otro lado, en la competición masculina, estarán Daniel Rodríguez, Iker Sastre y Miguel Ángel Toledo en MS2, Roberto Eder Rodríguez en MS3, Gonzalo Rodríguez en MS7, Alejandro Díaz y Ricard Sabio en MS8, Ander Cepas y Juan Bautista Pérez en MS9, José Manuel Ruiz y Marlon López en MS10, y Eduardo Cuesta en MS11.

En dobles, competirán, en la modalidad de mixtos, las parejas Eder Rodríguez/Martina Sande y Daniel Rodríguez/Cristina Rubio en XD7; Gonzalo Rodríguez/Pilar González en XD14; y Ander Cepas/Olaia Martínez junto a Alejandro Díaz/María Migueles en XD17, Cristina Rubio/Martina Sande en WD10 y María Migueles/Olaia Martínez en WD20, en el cuadro femenino, y Daniel Rodríguez/Iker Sastre en MD4, Ander Cepas/Juan Bautista Pérez y Alejandro Díaz/José Manuel Ruiz en MD18.

Del equipo destaca la figura de Ander Cepas, medallista de bronce en París 2024 y bronce en el pasado Europeo en dobles junto a Jorge Cardona. A su lado, Edu Cuesta, que fue bronce continental, e Iker Sastre, plata en 2023 con Miguel Ángel Toledo en dobles, y un veterano como José Manuel Ruiz, que en la capital francesa hizo historia con sus octavos Juegos Paralímpicos.