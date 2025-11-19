Ander Cepas lidera a una numerosa selección en el Europeo Paralímpico de Tenis de Mesa

La selección española que competirá en el Europeo Paralímpico de Tenis de Mesa 2025 - RFETM
Europa Press Deportes
miércoles, 19 noviembre 2025

MADRID 19 Nov.

La selección española paralímpica de tenis de mesa afronta desde este jueves el Campeonato de Europa que se celebrará en la localidad sueca de Helsingborg hasta el 25 de noviembre y donde espera igualar o superar las cinco medallas de la anterior edición.

El equipo nacional, que ha completado una concentración previa en el Centro de Alto Rendimiento de Los Alcázares (Madrid), acude a Suecia con una delegación amplia, que competirá en todas las modalidades con una representación de 17 palistas, con especial mención a la participación femenina.

Así, a nivel individual estarán Cristina Rubio y Martina Sande en WS4-5, Pilar González en WS7, Olaia Martínez en WS8 y María Migueles en WS9, por lo que España contará con más de una palista femenina en un Campeonato de Europa 24 años después, y con tres más que en el Mundial de Granada de 2022.

Por otro lado, en la competición masculina, estarán Daniel Rodríguez, Iker Sastre y Miguel Ángel Toledo en MS2, Roberto Eder Rodríguez en MS3, Gonzalo Rodríguez en MS7, Alejandro Díaz y Ricard Sabio en MS8, Ander Cepas y Juan Bautista Pérez en MS9, José Manuel Ruiz y Marlon López en MS10, y Eduardo Cuesta en MS11.

En dobles, competirán, en la modalidad de mixtos, las parejas Eder Rodríguez/Martina Sande y Daniel Rodríguez/Cristina Rubio en XD7; Gonzalo Rodríguez/Pilar González en XD14; y Ander Cepas/Olaia Martínez junto a Alejandro Díaz/María Migueles en XD17, Cristina Rubio/Martina Sande en WD10 y María Migueles/Olaia Martínez en WD20, en el cuadro femenino, y Daniel Rodríguez/Iker Sastre en MD4, Ander Cepas/Juan Bautista Pérez y Alejandro Díaz/José Manuel Ruiz en MD18.

Del equipo destaca la figura de Ander Cepas, medallista de bronce en París 2024 y bronce en el pasado Europeo en dobles junto a Jorge Cardona. A su lado, Edu Cuesta, que fue bronce continental, e Iker Sastre, plata en 2023 con Miguel Ángel Toledo en dobles, y un veterano como José Manuel Ruiz, que en la capital francesa hizo historia con sus octavos Juegos Paralímpicos.

