Ander Mintegui hace historia con su plata mundial junior en Supergigante

MADRID, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El esquiador español Ander Mintegui logró este miércoles un resultado histórico al proclamarse subcampeón del mundo junior en la modalidad de Supergigante durante el Campeonato del Mundo de Esquí Alpino que se está disputando en la estación francesa de Les Portes du Soleil.

Según indicó la Real Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI), este es "un resultado inédito para un deportista masculino español" ya que hasta ahora sólo Carolina Ruiz había logrado conseguir podios en un Mundial Júnior, en 2000 y 2001, pero en su caso en la prueba de Gigante. "Ni siquiera existe otro registro previo de ningún deportista español en el 'Top 10' en esta competición, y esto demuestra la especial relevancia que este resultado puede tener", puntualizó el organismo.

"El martes estuve cerca del 'Top 15' y hoy me he dicho que había que darlo todo. Lo he intentado y cuando he llegado a meta y he visto que había finalizado segundo, no sé ni cómo, pero estoy muy, muy contento", confesó Mintegui, el cual se ha preparado durante las tres últimas temporadas con el resto de deportistas del Equipo Nacional.

Para Ángel Calero, director Técnico, el español "mostraba gran potencial en Supergigante aun habiendo competido en escasas carreras". "Decidimos enfocarnos en la velocidad y preveíamos un 'Top 10', pero su segundo puesto ha sido increíble", remarcó.