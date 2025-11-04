Arimany cierra su primer año como presidente de World Triathlon con la innovación como eje central

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El directivo español Antonio Fernández Arimany ha cumplido este lunes un año al frente de la presidencia de World Triathlon, tiempo en el que el máximo organismo del triatlón mundial ha avanzado significativamente en la posición innovadora que desea ocupar su deporte y en los que el nuevo presidente ha conseguido el respaldo mayoritario por parte de las Federaciones Nacionales.

El nuevo mandatario de la Federación Internacional de Triatlón y único español presidente de una Federación Deportiva Internacional cuenta con el apoyo mayoritario de las Federaciones Nacionales, que han aprobado con una amplísima mayoría su plan estratégico para los próximos tres años y el presupuesto para 2026.

Las primeras medidas de su mandato aportan, entre otras, dos nuevas disciplinas deportivas, 'Swimrun' y 'Fitness Racing', un calendario de competiciones más extenso y con ciudades icónicas o la creación de un comité de expertos internacional para revisar el Reglamento de Gobernanza de la entidad.

Otra de las medidas adoptadas en este nuevo mandato ha sido la designación de un Comité de Expertos de reconocido prestigio internacional para revisar el Reglamento de Gobernanza de World Triathlon, con el fin de cumplir el objetivo de transparencia que ha trazado el nuevo presidente de la institución.

De esta manera, los prestigiosos jueces Jean-Loup Chappelete, catedrático suizo de gestión pública especializado en gobernanza deportiva internacional por la Université de Lausanne, y John Napier, experto británico en gobernanza deportiva y reglamentos, llevarán a cabo un análisis profundo de la normativa de Gobernanza de la entidad.

El presidente de World Triathlon, Antonio Fernández Arimany, explicó que quieren integrar dos elementos significativos en esta nueva etapa, "la innovación" con nuevas disciplinas "muy atractivas para el público" y "la implementación de normas de gobernanza impecables", de la mano también de expertos juristas internacionales.

"Creemos firmemente en todos los cambios que queremos aplicar para seguir creciendo. Hemos hecho un trabajo profundo de la mano de una de las consultoras internacionales más relevantes como es Deloitte, para analizar la situación de nuestro Deporte a día de hoy, y tenemos ahora una idea clara y contundente de por dónde debemos evolucionar. Es el momento de poner en marcha nuevas acciones para seguir haciendo del Triatlón un ejemplo de Deporte innovador", añadió el máximo mandatario de World Triathlon.

Además, Arimany y su equipo han estado trabajando en estos meses junto a la consultora Deloitte en un plan estratégico a cuatro años vista. Este nuevo plan establece cuatro pilares fundamentales: el desarrollo sostenible del Deporte, la innovación y expansión, la gobernanza e integridad, y el compromiso global y comunitario.