Audrey Pascual: "Sí he visualizado una medalla en los Juegos"

MADRID 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La esquiadora española Audrey Pascual no esconde que es "un poco de presión" que todo el mundo piense que puede ganar una medalla en los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo, un objetivo que ya ha "visualizado" y para el que tiene claro que prefiere no ponerse "expectativas" porque ya se ha dado cuento que así rinde "mejor", mientras que demanda que se le dé la "visibilidad" que se merece la cita invernal.

"Pues sí, supone un poco de presión el que ya la gente te vaya parando y diciendo lo de la medalla, pero al final la competición es competición y lo importante es que haya un buen rendimiento, que yo salga contenta de ahí y si todo sale bien, pues la medalla ya llegará", remarcó Audrey Pascual en una entrevista con Europa Press.

Sin embargo, la madrileña, de 21 años, se ve en el podio en la cita. "Yo creo que lo primero es visualizarlo y yo sí que he visualizado una medalla, luego todo puede pasar", admite, confesando que está "bastante nerviosa" por este estreno. "Pero yo creo que eso al final es bueno, que son nervios, pero de las ganas que tengo de llegar y de competir", aclaró.

A Pascual, que nació con agenesia bilateral de tibias y sufrió la amputación de ambas piernas, la pandemia de coronavirus de 2020 le impidió seguramente haberse estrenado en los Juegos de Pekín de 2022. "Me retrasó un poco el entrar en Copa del Mundo con un buen nivel, pero incluso para los Juegos de 2022 podría haber entrado con un poco de suerte. Ahora creo que a estos ya voy muy bien preparada y con muchas ganas", advirtió.

La actual subcampeona del mundo de eslalon va a "darlo todo" en unos Juegos donde sabe que sus principales rivales serán la alemana Anna-Lena Forster, la gran dominadora de su categoría, la clase LW12-2, la japonesa Momoka Muraoka y "alguna china que siempre se cuela", y donde tiene previsto hacer "supergigante, gigante, combinada, eslalon y descenso", las cinco disciplinas del programa.

Pascual arranca este miércoles la temporada en la Copa del Mundo, una competición donde lleva, entre sus numerosos éxitos, los Globos de Cristal de Gigante, de la temporada 2022-2023, y de Supergigante, de la 2024-2025, y no esconde que sus pruebas "favoritas" son el Super-G y el eslalon. "También se nota cuando una disciplina te gusta de verdad y las otras hay días que más y días que menos bien", remarcó.

Su estreno paralímpico llega después de una última temporada invernal exitosa y a la que fue "un poco sin expectativas". "Me he dado cuenta que así rindo mucho mejor, el no pensar en el resultado, sino en el rendimiento", subrayó la madrileña. "Creo que la temporada fue superbien, con el Globo de Cristal en el Supergigante, que era mi primera temporada compitiendo, y al final acabé bien. Para mí fue una locura", añadió al respecto.

Para preparar esta nueva campaña que arrancará en diciembre, realizó una pretemporada en Argentina para "buscar nieve y esquiar". "Es un poco complicada la logística, el esquí no es un deporte en el que sólo se lleven unas zapatillas, es un deporte en el que llevas muchos pares de esquíes y yo aparte llevo el monoesquí, los palos, entonces es complicado. Pero creo que ha sido muy productiva y hemos sacado muy buenos entrenos", recalcó.

Además, este año se centrará exclusivamente en el esquí y no en su otro deporte, el surf, en el que no pudo defender hace unas semanas su oro mundial. "He decidido que los días de descanso son para descansar de verdad y retomaré el surf cuando acaben los Juegos", aseguró la madrileña.

PIDE "VISIBILIDAD" PARA LOS JUEGOS

La esquiadora también recuerda que el material con el que debe competir "es muy caro" y que además a los Juegos tendrá que "llevar también cosas de repuesto por si a mitad de temporada pasa algo" y "evitar disgustos". Y sobre su disciplina, echa de menos mayor presencia de mujeres. "Cada vez hay más chicos sobre todo, pero en la de chicas sí que es verdad que se ha estancado un poco y aunque hay muy buen nivel, también me gustaría el tener a chicas que estuviesen aprendiendo en Copa de Europa y en pruebas FIS. Ir siendo cada vez más gente y rellenando más las carreras, dar más notoriedad a las chicas", reflexionó.

"En España sí que no hay gente en silla. Es difícil encontrar a personas con discapacidad que quieran hacer deporte o incluso que sepan que se puede hacer también deporte. Y luego dar el paso al alto nivel, pues también no es fácil. Pero yo animo a todas las chicas a que por lo menos lo prueben y aunque no compitan, que yo les pido que sí, que por lo menos lo prueben y eso que se llevan", añadió al respecto.

Por ello, "es muy importante eso darle visibilidad a los Juegos de Invierno". "Poca gente sabe que existen los Juegos Olímpicos de Invierno y además los Paralímpicos de Invierno, que ya es como lo que la gente no tiene ni idea ni que existe. Hay que intentar darle su lugar porque tenemos muy buenos deportistas y encima van a representar a España en los próximos Juegos. Entonces, que menos que darle su lugar", demandó.

Lo que no podrá pasar en sus primeros Juegos es que sea la abanderada de la Ceremonia de Inauguración. "A mí me encantaría, el pequeño problema es que creo que no vamos a la Ceremonia de Apertura por logística porque al día siguiente competimos, pero bueno, la de Clausura me haría muchísima ilusión", deseó.

"¿QUÉ HABRÍA PASADO DE NO DARLE UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD AL ESQUÍ?"

Para Audrey Pascual, amante de la adrenalina y la velocidad desde muy niña, todo ha pasado muy rápido desde que probó el esquí por primera vez. "Ahora echo la vista atrás y la verdad que el primer día, cuando empecé a esquiar, ni siquiera me gustó y me digo: 'Joder, ¿qué hubiese pasado si yo no le hubiese dado una segunda oportunidad al esquí? ¿Qué sería de mi vida ahora mismo?' Porque sería todo superdistinto, entonces estoy muy contenta de haber tenido todo este camino, de haber salido a competir y muy orgullosa también de todo", reconoció.

Una parte importante en este camino ha sido la Fundación También a la que pertenece y la cual le ha "ayudado desde muy pequeña". "Empecé a esquiar gracias a ellos y también mi nivel ha ido mejorando y he ido creciendo como deportista siempre a su lado", celebró.

"Y luego, ya hace dos años nos incorporamos a la estructura de la RFEDI y eso ya ha sido tener más recursos y más profesionalidad en general. Así que muy bien, no me puedo quejar por nada y me siento muy arropada por todo el mundo", admitió la esquiadora española.

Finalmente, esta también compagina su carrera deportiva con su estudios de Administración y Dirección de Empresas. "Bueno, yo siempre he sido muy organizada y mientras se puede y tenga tiempo libre, seguiré con mis estudios. Así que es verdad que el deporte este año sí que pasa un poco a primer plano, pero no dejo de estudiar tampoco", resaltó.