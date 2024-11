La australiana Emma McKeon se retira de la natación

SYDNEY 25 Nov. (dpa/EP) -

La australiana Emma McKeon anunció este lunes su retirada de la natación, un deporte en el que ha sido una de sus grandes estrellas y como la deportista más laureada de su país en Juegos Olímpicos con 14 medallas, seis oros, entre las citas de Río de Janeiro, Tokio y París.

"Estoy preparada para la siguiente etapa de mi vida, que me entusiasma. Creo que aún no he tenido tiempo de reflexionar sobre todo. Quiero que los jóvenes sepan que una vez estuve en la misma situación que ellos: soñando con hacer algún día algo grande", declaró McKeon en un comunicado en su perfil de 'Instagram'.

McKeon, ocho veces plusmarquista mundial, aseguró que la natación la había formado como persona y que quiere "influir en la vida de la gente" animándoles a que "se esfuercen y persigan sus sueños y lo que les apasiona". "No tengan miedo de enfrentarse a cosas difíciles y fijarse metas ambiciosas, que a veces pueden dar miedo. Así es como nos empujamos a alcanzar nuestros sueños", manifestó.

La australiana ganó 14 medallas olímpicas entre Rio 2016, Tokyo 2020 y Paris 2024, con seis oros, tres platas y cinco bronces. Su cosecha de siete preseas en Tokio fue la mayor de la historia para una nadadora en unos Juegos e igualó a la de cualquier atleta femenina de cualquier deporte en el evento. Nadie en su país posee tal palmarés a nivel olímpico.

La Jefa de Misión del Equipo Olímpico Australiano, Anna Meares, elogió a McKeon por su impacto en el equipo y en la comunidad deportiva en general: "A lo largo de su carrera, Emma ha actuado con humildad y un auténtico amor por lo que hace. Emma deja el deporte como un icono. Mantenerse en lo más alto de su especialidad durante tres Juegos y superar el medallero de todos los demás atletas olímpicos australianos de nuestra orgullosa historia es un testimonio de su carácter y compromiso", afirmó.