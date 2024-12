El australiano Gout Gout bate el récord nacional de 200 metros y mejora la marca de Usain Bolt a los 16 años

BERLÍN, 7 Dic. (dpa/EP) -

El australiano Gout Gout firmó este sábado un tiempo de 20,04 segundos en la prueba de los 200 metros del Campeonato Australiano de Atletismo de Escuelas en Brisbane, una marca que le convierten en el atleta de 16 años más rápido de la historia en esa distancia, batiendo el récord nacional de Peter Norman después de 56 años.

Gout, medallista de plata en el Mundial júnior, se sitúa así como segundo de todos los tiempos en la lista de atletas sub-18, más rápido que el poseedor del récord mundial, el jamaicano Usain Bolt, a esa edad (20,13 segundos), y sólo por detrás del estadounidense Erriyon Knighton (19,84 segundos).

"Ahora mismo, no puedo procesarlo realmente. Supongo que esta noche, cuando me vaya a la cama y piense en ello, será una locura. Estos son tiempos de adultos y yo, sólo un niño, los estoy corriendo. Seguro que será un gran futuro. Siempre he hecho lo que he dicho que haría. Si dije algo, lo tengo en la mente y lo persigo hasta que lo hago", dijo Gout a Athletics Australia.

El récord australiano de 200 metros era la plusmarca más antigua del atletismo en el país, ya que Norman había corrido 20,06 segundos en los Juegos Olímpicos de la Ciudad de México de 1968, donde ganó la plata. Esa carrera es famosa por el saludo 'Black Power' del ganador Tommie Smith y del tercer clasificado John Carlos, ambos estadounidenses, en la ceremonia de medallas.

"He estado persiguiendo ese récord, pero no pensé que llegaría este año. Pensé que tal vez el año que viene o el año siguiente. Simplemente damos pequeños pasos; superamos mi marca personal por 0,01 y 0,02", manifestó Gout.