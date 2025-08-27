El 'Biotherm' y el 'Holcim-PRB' toman ventaja al norte de las Baleares en la etapa 3 de The Ocean Race Europe

MADRID, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El navío francés 'Biotherm' y el suizo 'Holcim-PRB' se encuentran en pugna cerrada este miércoles por el liderato en la etapa 3 de The Ocean Race Europe 2025, que va de Cartagena a Niza, tras una noche tensa de ceñida para las siete tripulaciones IMOCA a lo largo de la costa española.

Las tripulaciones francesa y suiza navegaron en formación cerrada desde poco después de la baliza de puntuación de la etapa en Cabo de Palos, donde el 'Biotherm' de Paul Meilhat mantuvo su puntuación perfecta en el recorrido europeo hasta ahora, tras imponerse por poco al también francés 'Paprec Arkéa' y sumar dos valiosos puntos más.

Navegando a lo largo de la costa, los equipos anoche tuvieron que elegir entre un mejor ángulo pero menos viento acercándose a tierra, o la promesa de más viento mar adentro. Con la brisa mediterránea variando entre ocho y 25 nudos, las tripulaciones apenas descansaron y las altas temperaturas dentro de los IMOCA de carbono aumentaron su incomodidad.

Tras pasar por el estrecho entre el Cabo de la Nao y una zona de exclusión impuesta por la regata poco antes de las 03.00 horas, con la primera luz los dos líderes comenzaron a virar a lo largo de la costa norte de la isla de Ibiza, la más occidental del archipiélago balear.

A las 10.00 horas apenas una milla separaba al líder 'Biotherm' del 'Holcim-PRB', mientras la flota seguía navegando de ceñida con unos 16 nudos de viento del norte rumbo al islote de Dragonera, en el extremo occidental de Mallorca. A 12 millas detrás, el grupo perseguidor estaba liderado por el 'Paprec Arkéa' en tercera posición, con los otros cuatro equipos pisándole la popa a menos de una milla de distancia.

Se espera que las tripulaciones avancen este mismo jueves a lo largo de la costa norte de Mallorca, antes de pasar bien al norte de Menorca y poner rumbo hacia la costa francesa durante su segunda noche en el mar.