Bruno Hortelano: "Por fin tengo una temporada normal"

"He vivido dos años muy complicados, con momentos muy difíciles"

El atleta español Bruno Hortelano está viviendo una "temporada normal" después del pasado 2018, cuando volvió tras dos años en el dique seco, y subraya la importancia de "no tener prisas" y la "especial ilusión" que tiene por correr el relevo 4x400 tras el bronce conseguido en los últimos Europeos de Berlín.

"Ahora tengo mucho tiempo, más de lo normal, por fin tengo una temporada normal de duración", dijo Hortelano en una entrevista a Europa Press. "Me gustaría sentir la ilusión del día a día en el entreno y quiero llegar a correr mucho este verano. No sé si me acabaré dedicando más al 100, al 200 o al 400, eso ya lo veremos. Quiero dejar que la temporada y el entreno lo vaya dictando", añadió.

"He vivido tres años muy intensos a nivel físico y mental. Por ejemplo, el año pasado llevé bastantes prisas en buscar mi preparación, por eso ahora destaco el proceso tranquilo, con calma y habiendo reducido esa intensidad (...)", explicó Hortelano, de 27 años, quien no se olvida de su dura recuperación tras el accidente que afectó a su mano derecha.

"Yo lo di todo. Confiaba en mí y en el proceso de recuperación porque fueron dos años muy complicados. Con lesiones, obstáculos y momentos difíciles. Gracias a ese equipo que tengo detrás lo he podido ir superando. Es verdad que yo corría solo y cruzaba la línea de meta solo, pero detrás (aunque no se viese) llevaba mucha gente. Y se lo agradezco", indicó el velocista campeón de Europa de 200 metros en 2016.

Preguntado por el futuro más inmediato, Hortelano enfoca este año pensando en los Juegos de Tokyo 2020, pero deseando "representar a España en el Mundial de Doha". "Ese es mi principal objetivo y me hace especialmente ilusión poder correr en el relevo", reconoció.

"Si puedo meterme estaría encantado porque todos los compañeros nos hemos comprometido a prepararlo lo mejor que podamos. Después de lo que sentimos en Berlín creemos que tenemos mucho más que ofrecer", añadió tras la medalla de bronce conseguida en Alemania junto a Lucas Búa, Samuel García y Óscar Husillos.

"LOS JÓVENES YA NO SE CONFORMAN CON SER CAMPEONES DE ESPAÑA"

En este sentido, Hortelano cree que el atletismo español atraviesa un "excelente" momento. "Después de según qué crisis vivimos hace una década, ahora los jóvenes que vienen tienen mucho hambre. Ahora los jóvenes no se conforman con ser campeones de España. Miran mucho más allá", aseguró el corredor español nacido en Australia.

"Miran al nivel internacional, y esta ambición se refleja perfectamente en las medallas que estamos sacando en los grandes campeonatos. Hay una generación de jóvenes que viene detrás de la mía -que ya son Sub-20, Sub-23 o incluso más jóvenes- que ya nos está ayudando. Nos ponen presión para poder sacar lo mejor de nosotros. Personalmente le doy las gracias a esa generación nueva que tiene una nueva mentalidad", sentenció.