Bruno Hortelano, a la final del 200 mirando al oro en Berlín

Actualizado 08/08/2018 22:13:45 CET

Husillos entra a la exigente lucha de las medallas en el 400

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

El atleta español Bruno Hortelano entró en escena con fuerza este miércoles en los Campeonatos de Europa de Berlín, con el pase a la final de los 200 metros con el segundo mejor tiempo de las semifinales, mientras que Óscar Husillos sacó también billete para la lucha por las medallas en 400 metros.

Hortelano ganó su semifinal con una soberbia ejecución y un tiempo de 20.29, el segundo mejor de los aspirantes a la final por detrás del suizo Alex Wilson (20.16). Mientras, su gran rival por el oro que defiende tras ganar en Ámsterdam 2016, el turco Ramil Guliyev, ganó también su semifinal aunque fue el tercer mejor tiempo (20.33).

El hombre récord de la velocidad española confirmó su fuerte apuesta por el oro en una carrera brillante en la que pudo guardarse algo de fuerzas en los últimos metros, de cara a la final dentro de 24 horas en el Estadio Olímpico de la capital alemana. Mientras, no pudo sacar el pase a la final Daniel Rodríguez, quinto (20.77).

Además, la jornada de tarde este miércoles trajo la batalla igualada que se presenta en los 400 metros. Husillos fue el único español que logró acceder en la final, con la eliminación de Lucas Búa y Samuel García, sexto y séptimo. Husillos, otra gran baza de medalla para España, fue segundo en su 'semi', con 45.17.

"El primer objetivo está cumplido. La carrera iba a ser rápida, han sido caras las semifinales. Me he dormido un poco en el segundo 100 pero he sabido reaccionar. He entrado segundo pero con el peor tiempo. El nivel es alto y habrá que luchar", dijo el palentino en declaraciones a Teledeporte.

Además, Sara Gallego volvió a competir con fuerza, para rozar su mejor marca con un 57.25, aunque lejos de llegar a la final de los 400 metros vallas. En la final de los 10.000 metros femenino la mejor española fue Maitane Melero, peleando por las posiciones de finalista pero terminando décima. Nuria Lugueros finalizó 12ª y Tania Carretero se veía obligada a abandonar en una prueba en la que Lonah Chalpeter dio el oro a Israel.

Por otro lado, este miércoles terminó el decathlón, donde Jorge Ureña se complicó sus opciones por la mañana por culpa de tres nulos en la pértiga. El de Onil marcó unos buenos 61,39 metros en jabalina, su mejor marca de la temporada, y después finalizaba los 1.500 metros con 4:29.26 en quinta posición para sumar 7.208 puntos y finalizar decimosexto.

Sin representación española, la jornada dejó los títulos continentales para Miltiádis Tentóglou, en salto de longitud; la polaca Paulina Guba, en peso; el lituano Andrius Gudzius, en disco y el local Arthur Abele, con 8.431 puntos en decathlón.