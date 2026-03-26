La CELAD y el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos refuerzan su colaboración en prevención del dopaje

Carlos Peralta, director de la CELAD, junto a Jesús Aguilar Santamaría, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. - CELAD

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte (CELAD) y el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) han firmado en la sede de esta institución un convenio de colaboración con el objetivo de reforzar la prevención del dopaje mediante acciones conjuntas de información, sensibilización y formación dirigidas tanto a profesionales farmacéuticos como a la ciudadanía.

El acuerdo, suscrito por el director de la CELAD, Carlos Peralta Gallego, y el presidente del CGCOF, Jesús Aguilar Santamaría, establece un marco de cooperación entre ambas entidades para promover el conocimiento sobre la normativa antidopaje y el uso responsable de medicamentos y complementos alimenticios en el ámbito deportivo, según un comunicado.

Este convenio permite "reestablecer y consolidar" la colaboración iniciada en 2015 entre la entonces AEPSAD y el CGCOF, que se materializó en la campaña 'Protege tu salud, di NO al dopaje'. "Aquella iniciativa demostró la eficacia de la red de farmacias comunitarias como canal de información veraz y accesible para la ciudadanía, alcanzando a distintos territorios y colectivos, especialmente jóvenes y deportistas en formación", explicó la nota de prensa.

La colaboración entre ambas instituciones permitirá aprovechar el "papel clave" del farmacéutico como profesional sanitario de proximidad, "reforzando su capacidad para orientar y asesorar a las personas deportistas y a la población general sobre el uso adecuado de medicamentos y complementos alimenticios".

En este contexto, el convenio contempla el desarrollo de acciones formativas y materiales informativos que faciliten a los profesionales farmacéuticos herramientas actualizadas sobre normativa antidopaje, sustancias prohibidas y riesgos asociados al consumo de determinados productos.

Durante la firma, ambas instituciones destacaron la importancia de la cooperación entre el ámbito sanitario y las políticas públicas de lucha contra el dopaje para proteger la salud de las personas deportistas y promover una práctica deportiva basada en los valores de integridad y juego limpio.

El acuerdo también prevé la realización de acciones de divulgación y campañas de sensibilización dirigidas a la ciudadanía, con el objetivo de mejorar el conocimiento sobre los riesgos del dopaje y fomentar el uso responsable de medicamentos y complementos alimenticios.

"Con esta iniciativa, la CELAD y el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos refuerzan su compromiso con la prevención del dopaje y con la promoción de hábitos responsables vinculados a la salud y al uso adecuado de medicamentos y complementos alimenticios", concluyó el comunicado.