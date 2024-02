De Celis, récord de España en 100 libres sin premio de final mundialista ni mínima olímpica

MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

Sergio de Celis tuvo la actuación más destacada de la delegación española en la jornada de este miércoles en los Mundiales de Natación que se están disputando en Doha después de batir su récord de España en los 100 metros libres, pero que no le valió para acceder ni a la final ni para obtener la ansiada mínima olímpica, mientras que con Hugo González, flamante medallista de los 100 espalda, no superó las series de los 200 estilos.

El nadador mallorquín se metió en las semifinales tras finalizar séptimo en su serie clasificatoria de los 100 libres con un tiempo de 48.68 segundos, el undécimo mejor de todos los semifinalistas y que tenía que tratar de mejorar por la tarde para alcanzar la final de la prueba y la mínima olímpica A situada en 48.34.

Sin embargo, se quedó muy cerca de ambos objetivos pese a acabar séptimo en su semifinal, donde marcó un crono de 48.39, batiendo por dos centésimas su plusmarca nacional que tenía desde el año 2022, y quedándose a cinco del ansiado pase a París y a 17 del corte para estar en la final mundialista.

"Estoy contento por saber competir bien en esta semifinal, pero una pena también quedar el décimo y no poder estar en la final. Es positivo porque he bajado mi marca y la pena es que me he quedado cerca de la mínima para los Juegos, hay que seguir", señaló en declaraciones facilitadas por la RFEN.

De Celis cree que su salida quizá fue "un poco lenta", pero aún así se mostró "contento". "La verdad es que tengo en mente hacer la mínima y todo lo que sea me motiva para seguir y hasta que no consiga la mínima pues no pararé", subrayó el español.

La actuación del mallorquín fue la única buena noticia para la delegación española este miércoles en Doha. Hugo González, tras su brillante medalla de plata del martes en los 100 espalda, no pudo avanzar en los 200 metros estilos, prueba en la que fue campeón de Europa en 2021. El balear fue quinto en su serie con un crono de 2:02.10, muy lejos de su récord de España (1:56.31) y que fue el vigésimo en total.

También se quedaron fuera de las semifinales Carmen Weiler en los 50 espalda (28.68), Paula Juste en los 200 mariposa (2:14.25) y el relevo mixto 4x100 estilos formado por Weiler, María Daza, Carle Coll y Mario Mollá (3:49.07).