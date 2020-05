Chapado: "Este periodo necesita valentía y si lo hacemos bien el atletismo saldrá en posición de liderazgo"

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA), Raúl Chapado, tiene claro que su deporte podrá salir "en posición de liderazgo" si apuesta por la "reflexión, la valentía y el talento" en este actual periodo marcado por la pandemia del coronavirus, y también consideró que habrá competición este año y por ello llevarán a su Asamblea del 14 de junio "una propuesta de calendario con las fechas concretas para cada campeonato".

"No creo que vaya a haber un nuevo atletismo, esto será un periodo de transición. El atletismo ahora no puede ser un agente pasivo y tiene que ver lo que puede aportar. Este periodo necesita reflexión, valentía y talento y si lo hacemos bien, a medio plazo saldremos reforzados y en una posición de liderazgo respecto a otros deportes", aseguró Chapado este jueves en #HablamosdeATLETISMO de la RFEA.

El dirigente se mostró "convencido" de que su deporte va "liderar un movimiento que va a ser referente para otras muchas federaciones" y que tendrán que "trabajar muchísimo y refundar principios" para que el atletismo "se adapte a esta nueva realidad" porque la pandemia ha sido "un terremoto que ha dejado estructuras derrumbadas".

En este sentido, reiteró "el impacto económico" que está teniendo esta crisis "no sólo en la RFEA sino en el atletismo en general" y por ello apeló a una estrategia basada en "la comunicación permanente, un plan de choque financiero y, la más importante, trabajar para crear certidumbres y para el futuro".

El exsaltador recordó que es el virus el que "marca" todo, pero es optimista de cara a que haya competición en España este año. "Llevaremos una propuesta de calendario con las fechas concretas para cada campeonato a la asamblea del 14 de junio y a partir de ahí estaremos en manos de las autoridades y de la situación de la pandemia", advirtió.

El dirigente recalcó que "casi todos los atletas están entrenando ya con normalidad", pero que hay que esperar a que "todo el atletismo nacional pueda entrenar en igualdad de condiciones". "Estamos haciendo un esfuerzo en planificar y ver cómo podemos organizar competiciones. Sé que todos tenemos muchas ganas, pero debemos movernos sobre certidumbres y no sobre supuestos", expresó.

La RFEA está diseñando "propuestas y formatos concretos" para estas competiciones, que dispondrán de una "guía extensa" de medidas de seguridad, y su presidente apuntó a "finales de julio" como posible fecha de inicio para hacer alguna" en lugares que estén en la Fase 3" de la desescalada. El primer objetivo es hacer eventos locales, luego autonómicos y, "a mediados de agosto", intentar que haya "algún Campeonato de España".

Para el Nacional Absoluto, que todavía no tiene lugar designado, plantean hacerlo "en una sede, en una sola sede con diferentes estadios, o en varias ciudades, lo que sería un reto organizativo mayor", aclaró el mandatario, que también dejó clara "la determinación de hacer una competición de clubes" y que valoran la posibilidad de hacer una prueba que "ponga en macha el atletismo de alto nivel en España, con participación reducida y como estímulo de volver a la normalidad".

"EL MAYOR RETO INTERNACIONAL DE 2021 ES ENCAJAR EL CALENDARIO"

"Yo creo que va a haber atletismo este año en España, entre el 15 de agosto y el 15 de noviembre, pero no debemos pensar sólo en la pista, también está la ruta y debemos ayudar a los organizadores porque si no hay una participación mínima no se celebran", resaltó, admitiendo igualmente que tendrán que "generar una experiencia diferente porque no va a haber público".

Además, no olvida que hay una "gran masa" de atletas que "necesita esas actividades". "Hay mucho atletismo que no está pensando en Mundiales, Europeos y Juegos, y que sólo quieren sentirse atletas y competir", manifestó el dirigente que, como miembro de World Athletics, explicó que existe "la misma complejidad a nivel internacional". "El mayor reto es ver como encajamos los calendarios en 2021, incluso en 2022".

Por otro lado, Raúl Chapado detalló que durante esta crisis han realizado a nivel federativo un "trabajo intensísimo en comunicación y formación" y con miras también a "implementar la transformación digital" en el atletismo nacional, con especial mención a la licencia digital que ya estaba "prevista" antes de la pandemia.

"Una de las reflexiones que hemos aprendido es que el mundo va demasiado rápido y nosotros demasiado lento, que hay que hacer estrategias que se adapten a los cambios vertiginosos. El deporte debe aprender a gestionarse como un todo", aseveró el dirigente.