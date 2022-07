Cinco atletas del Hoka Team Spain eligen sus zapatillas para el verano.

MADRID, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los triatletas Eneko Llanos, Emilio Aguayo y Anna Noguera, la corredora de trail Cristina Santurino y el maratoniano Yago Rojo, integrantes del Hoka Team Spain han elegido los cinco modelos de zapatillas de Hoka que meterían en la maleta para disfrutarlas en estas vacaciones de verano.

Zapatillas Hoka hay muchas, ligeras, rápidas, con mayor amortiguación, placa de carbono y buen agarre, con Gore-Tex, pero el problema llega cuando el corredor se va de vacaciones y en la maleta solo hay hueco para un par para ese momento de paz y tranquilidad entre jornadas de turismo, playa o montaña.

Estos cinco deportistas del Hoka Team Spain se decantan sobre su modelo predilecto.

- ENEKO LLANOS: CHALLENGER ATR 6. "Es un modelo súper

polivalente, que te puede servir tanto para correr por pistas anchas como para hacer pequeñas incursiones en senderos estrechos. Además,

son comodísimas y te pueden servir también para patear una

ciudad mientras haces turismo o para realizar rutas caminando

por la montaña".

- ANNA NOGUERA: ARAHI 6. "Es mi modelo preferido desde que uso zapatillas de la marca. Estabilidad, amortiguación, respuesta...

¡Te sirven para todo! Si quieres hacer un rodaje tranquilo funcionan a las mil maravillas y si lo que tienes en el plan de entrenamiento

son algunas series largas o cambios de ritmo, también te pueden servir".

- CRISTINA SANTURINO: TECTON X. "Igual soy un poco ventajista, pero

es que este nuevo modelo de Hoka me tiene enamorada. Soy una fan incondicional de la tecnología de la marca, pero es que ahora con la doble placa de carbono de las Tecton X se ha encontrado el equilibrio perfecto en una zapatilla con la que disfruto al máximo corriendo por la

montaña".

- YAGO ROJO: CLIFTON 8. "Creo que ya lo he dicho muchas veces, pero el primer día que me puse unas Clifton me enamoré y así sigo. No tendría duda en llevarme estas zapatillas como única opción si me voy de

vacaciones, ya que con ellas he llegado a hacer tiradas largas tranquilas y hasta algunas sesiones de series. Ojalá todo el mundo pudiera comprobar las maravillas de este modelo ...",

- EMILIO AGUAYO: RINCON 3. "En las ediciones anteriores Rincon era un modelo que no acababa de convencerme, pero en esta tercera versión creo que han dado en el clavo y es un modelo que me sirve para muchas sesiones diferentes de entrenamiento. Además, es fantástica también si la quieres usar para caminar en el día a día de tus vacaciones, ya que son súper ligeras y transpirables".