Archivo - Club La Santa suma el Volcano Triathlon Half a su oferta y recupera la media distancia en Lanzarote. - Europa Press - Archivo

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Club La Santa en Lanzarote ha renovado su calendario deportivo con la incorporación del Volcano Triathlon Half, que celebrará su primera edición el 24 de abril de 2027, con 1,9 kilómetros a nado en la laguna de agua salada de La Santa, 90 kilómetros en bici entre paisajes volcánicos y una media maratón de carrera a pie, informa en un comunicado.

Con este anuncio, Club La Santa recupera en la isla de Lanzarote una distancia que había desaparecido en 2023. El nuevo evento completará la programación del tradicional Volcano Triathlon, la competición internacional más longeva de España, que alcanzará su 43ª edición el 20 de marzo.

Esta cita histórica mantendrá la habitual distancia olímpica e incluirá también por primera vez la modalidad sprint, reuniendo en la línea de salida tanto a deportistas de la élite internacional como a atletas aficionados.

La organización ha confirmado que el periodo de inscripción para las tres modalidades se abrirá el 20 de agosto. Durante la primera semana, los participantes podrán acceder a una tarifa reducida, al tiempo que se han establecido precios especiales de forma permanente para los residentes en las Islas Canarias.

A través de la puesta en marcha de este doble desafío, la entidad organizadora ha diversificado su propuesta en las distancias más populares del triatlón para dar respuesta a la demanda de los deportistas.

La iniciativa se enmarca en la estrategia de Club La Santa para impulsar el turismo activo y la práctica deportiva insular mediante la gestión de eventos de proyección internacional. El desarrollo de este programa deportivo cuenta con el apoyo de instituciones locales y autonómicas, entre las que figuran el Cabildo de Lanzarote, Turismo de Lanzarote, Lanzarote Sports Destination y el Gobierno de Canarias. Asimismo, la celebración de las pruebas dispone de la colaboración de los ayuntamientos de Teguise, Haría y Tinajo.