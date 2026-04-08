Archivo - Columbia presenta su colección Amaze: comodidad contemporánea reinventada para la primavera. - COLUMBIA - Archivo

MADRID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La marca deportiva Columbia presenta para la temporada de primavera la colección femenina Amaze, pensada para adaptarse al cambio de estación y que incorpora una propuesta integrada por tres prendas de 'outerwear' con un enfoque contemporáneo que combina estética urbana y funcionalidad para el uso diario.

Con la versatilidad y la comodidad como punto de partida, la colección de Amaze de primavera está diseñada para acompañar a la mujer en su ritmo diario, dentro y fuera de la ciudad. Prendas ligeras, tejidos de tacto suave y una estética cuidada y actual que se adapta con naturalidad a las distintas estaciones y contextos.

La colección se define por una paleta de colores moderna y equilibrada, que mezcla tonos tierra y neutros -desde el beige clásico hasta negros profundos- con matices de temporada como azul claro y verde salvia.

Estas tonalidades más ligeras reflejan las tendencias actuales en moda y lifestyle, aportando un aire fresco y optimista. El resultado es una gama cromática actual pero atemporal, fácil de integrar en cualquier armario.

Las piezas clave de la colección son el cortavientos Amaze Stretch, una silueta deportiva con un giro sofisticado gracias a sus proporciones contemporáneas y mangas abullonadas; y la chaqueta impermeable Amaze Trench, que reinterpreta la clásica gabardina desde el saber hacer outdoor de Columbia.

Completa la propuesta, la chaqueta bomber aislante Amaze Stretch, diseñada con tejidos suaves y aislamiento de poliéster reciclado, equilibra confort y protección, al tiempo que refleja el compromiso de Columbia con materiales más responsables. El acabado Omni-Shield, repelente al agua y a las manchas, garantiza practicidad en el día a día sin perder estilo.