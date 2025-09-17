Columbia presenta dos novedades a su gama Omni-Max, rendimiento máximo para el senderismo y trekking técnico. - COLUMBIA

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La marca deportiva Columbia Sportswear presenta dos nuevas incorporaciones a su línea de calzado de senderismo Omni-Max, lanzada en 2014, las Konos Trillium ATR y las Peakfreak Rush Mid OutDry, diseñados para el rendimiento desde los senderistas veloces y corredores de montaña hasta los excursionistas técnicos.

Diseñadas para la velocidad y la versatilidad, las Konos Trillium ATR son una novedad dentro de la franquicia de calzado Konos, un híbrido entre zapatilla de trail running y bota de senderismo rápido que permite a los deportistas de outdoor moverse con confianza sobre terrenos variados.

Construidas sobre la plataforma Omni-Max de Columbia, ofrecen una fusión de amortiguación, estabilidad y tracción para un rendimiento máximo.

Concebida para el senderismo técnico y condiciones impredecibles, la nueva Peakfreak Rush Mid OutDry amplía una de las colecciones de calzado más destacadas de Columbia, Peakfreak. Combina agilidad ligera con protección en cualquier tipo de clima, siendo la opción ideal para senderistas que exigen rendimiento, comodidad y durabilidad en cualquier entorno.