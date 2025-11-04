Columbia Sportwear lanza la colección de plumíferos Amaze Puff.

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La marca deportiva especializada en actividades al aire libre Columbia presenta la colección Amaze Puff, una trilogía compuesta por chaquetas ultrasuaves y de alto rendimiento diseñadas para que el usuario se mantenga abrigado, seco y con estilo durante la temporada de otoño-invierno.

Con plumón de origen responsable de 650 fill-power y materiales resistentes a las inclemencias del tiempo, cada chaqueta de la colección ofrece una silueta distintiva adaptada a diferentes estilos de vida y necesidades.

La colección está disponible en tonos atemporales y versátiles con acabado mate, ideales para el uso diario y las aventuras urbanas. El tono Safari aporta un toque rústico y natural, perfecto para una exploración outdoor. Para los que buscan destacar con estilo, la colección también incluye tonos iridiscentes como Everblue High Shine y Fig High Shine, que ofrecen un acabado brillante y vanguardista.

Entre sus funcionalidades destacan el aislamiento de plumón 650 fill-power; la tecnología Omni-Shield para una repelencia avanzada al agua y las manchas; una capucha ajustable, cordón en el dobladillo y puños con orificio para el pulgar; las correas internas tipo mochila para mayor comodidad; y los múltiples bolsillos con cierre para guardar los objetos de forma segura.