Cottet lanza la colección Club, inspirada en los clubes de tenis y sus más de 120 años de historia.

MADRID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La empresa de óptica y audiología Cottet presenta Cottet Club, una colección cápsula que inaugura un nuevo territorio creativo para la marca, inspirado en la estética de los clubes de tenis europeos, el espíritu 'old money' y el legado de los más de 120 años de historia de la empresa familiar fundada en 1902.

Con esta propuesta, la marca consolida su evolución hacia un posicionamiento más editorial y aspiracional. Cottet Club nace como una expresión contemporánea del ADN de la marca. Una cápsula que dialoga con los códigos clásicos del club europeo -blancos impecables, verde profundo, ritual deportivo, elegancia contenida- y los traslada a una mirada actual.

El verde Cottet se convierte en hilo conductor. La silueta, en lenguaje, y la mirada, en actitud. Más que una colección, Cottet Club propone una forma de entender el estilo desde la sobriedad, la herencia y la sofisticación natural.

La cápsula está compuesta por 6 modelos de Vista, cada uno disponible en 3 variaciones de color, y 8 de Sol, también desarrollados en 3 combinaciones cromáticas por cada uno. Es una propuesta equilibrada que combina estructura, carácter y coherencia estética.

Con Barcelona como inspiración, los modelos adoptan nombres de barrios emblemáticos de la Ciudad Condal como Barceloneta, Eixample, Montjuic, Corts o Sant Antoni, lo que refuerza el vínculo de Cottet con su origen y su identidad cultural.