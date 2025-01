Cristina Gutiérrez: "No se puede permitir que en el segundo día de Dakar se queden fuera pilotos favoritos"

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La piloto de rally española Cristina Gutiérrez ha asegurado que la organización del Rally Dakar "no se puede permitir" que en el segundo día de competición se hayan quedado "fuera" algunos de los "pilotos favoritos" al título, como le ocurrió a Carlos Sainz, y ha explicado que la experiencia con Dacia en el 'raid' asiático ha sido "muy positiva" a pesar de no conseguir el resultado esperado.

"Creo que hay un vacío ahí que tienen que revisar. Obviamente la regulación está escrita y cuando hay minicambios y minicosas que ocurren durante el Dakar hay esos vacíos en los que tienen que hacer una revisión. Una carrera como el Dakar no se puede permitir que en el segundo día se queden fuera pilotos favoritos o incluso no favoritos", aseguró la piloto en los prolegómenos de los Premios de la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid (APDM).

Gutiérrez lamentó que pilotos como Laia Sanz no tuviera "la oportunidad de poder demostrar que pueden arreglar ese arco de seguridad", después de "todo un año trabajando" para llegar a la carrera automovilística. "Al final es un deporte mayoritariamente masculino en el que me siento muy bien representada porque las que estamos ahí estamos con mucho empoderamiento. Hay que luchar cada día, obviamente, porque no es un mundo fácil, no te voy a engañar", afirmó.

"Al final el que tengas a chicas o a niñas detrás siguiéndote, incluso niños también que se fijan en ti, es un orgullo y algo que nos hace seguir para adelante en los momentos en los que no estamos tan animadas a veces", confesó.

La piloto acudía a la gala por su gran temporada 2024. "El año pasado a estas alturas estaría todavía que no me lo creería, entonces un año a vista pues la verdad que muy contenta", argumentó. Además, después de haber participado en el Rally Dakar con Dacia y "haber disfrutado" el momento. "Agradecida por estos premios y porque te reconozcan no un trabajo de no solo el año pasado, sino toda la carrera deportiva que ha sido tan larga. El mejor premio es que te lo reconozcan", aseveró.

Gutiérrez explicó que su primera experiencia con Dacia en el Rally Dakar ha sido "muy positiva", aunque "no ha sido el que esperábamos porque desde el principio ha habido un problema". "Tuvimos un problema mecánico que nos impidió estar en ritmos de estar en el 'top', tuvimos que asumir el papel de ayudantes, por así decirlo, de mis compañeros, pero muy contentas, porque al final todo se aprende", reflexionó.

"Aprendemos valores nuevos como la solidaridad y el trabajo en equipo. El Dakar es una carrera que te pone a prueba cada día y la verdad es que estamos contentos por la oportunidad que me ha dado Dacia", manifestó.